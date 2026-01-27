Calendario completo Serie del Caribe 2026: Cuándo juegan Charros y Tomateros y cómo ver

La Serie del Caribe 2026 llega con una edición histórica y atípica que ha elevado la expectativa de los aficionados al béisbol luego de que México albergará por segunda ocasión consecutiva la competencia regional, esto ante los problemas políticos que ha enfrentado Venezuela, sede original.

El torneo se realizará en el Estadio Panamericano de Jalisco, casa de los Charros de Jalisco, campeones recientes de la Liga Mexicana del Pacífico.

Debido a los contratiempos políticos en Venezuela y ante la negativa de ese país por enviar a su tradicional representante, la edición de 2026 tendrá una particularidad que no se veía desde 1974: dos equipos representando a México con el campeón y subcampeón de la LMP.

Los Charros de Jalisco jugarán bajo el nombre de México Rojo, mientras que los Tomateros de Culiacán vestirán la franela de México Verde.

Calendario de México Rojo (Charros de Jalisco) en la Serie del Caribe 2026

El equipo anfitrión y campeón actual de la LMP buscará aprovechar la localía con los siguientes enfrentamientos en horario estelar:

Domingo 1 de febrero: vs República Dominicana – 7:30 PM

Lunes 2 de febrero: vs Panamá – 7:00 PM

Martes 3 de febrero: vs Puerto Rico – 7:00 PM

Miércoles 4 de febrero: vs México Verde (Tomateros) – 7:00 PM

Calendario de México Verde (Tomateros de Culiacán) en la Serie del Caribe 2026

La escuadra guinda, que entra como subcampeona, abrirá el torneo por México el 1 de febrero.

Domingo 1 de febrero: vs Puerto Rico – 1:00 PM

Martes 3 de febrero: vs Panamá – 2:00 PM

Miércoles 4 de febrero: vs México Rojo (Charros) – 7:00 PM

Jueves 5 de febrero: vs República Dominicana – 7:00 PM

Formato de competencia de la Serie del Caribe 2026

El sistema de juego para la Serie del Caribe 2026 es en una primera fase de "Round Robin" (todos contra todos) del 1 al 5 de febrero.

Una vez concluidos estos enfrentamientos, el reglamento establece lo siguiente para la fase final:

Avanzan los cuatro mejores equipos de la tabla general.

Las Semifinales se disputarán el viernes 6 de febrero. Se enfrentarán el 3.º contra el 2.º lugar (14:00 horas) y el 4.º contra el 1.er lugar (19:00 horas).

Dato clave: La organización garantiza que, si algún equipo de México clasifica a semifinales, jugará en el turno nocturno para favorecer la asistencia del público.

La Gran Final para definir al campeón de la región se jugará el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas.

Dónde ver en televisión la Serie del Caribe 2026

Los aficionados podrán disfrutar la cobertura a través de diferentes opciones:

Televisión de paga: La transmisión oficial estará disponible a través de las señales de ESPN, TVC Deportes y los canales de Megacable.

Streaming: Podrás ver los juegos en línea mediante Disney+ y FOX One.