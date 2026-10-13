“Yo la cajeteé, pero me la cobraron”: Piojo Herrera revive pelea con Martinoli

Miguel Herrera volvió a hablar sobre uno de los episodios más polémicos de su carrera: la agresión contra Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, en 2015, que terminó por costarle su puesto como entrenador de la Selección Mexicana. Más de una década después, el Piojo reconoció su equivocación, pero aseguró que antes del enfrentamiento intentó arreglar sus diferencias con el narrador de TV Azteca.

En una entrevista para el podcast El RePortero, conducido por Yosgart Gutiérrez, el actual entrenador del Atlante reveló que recurrió a Luis García, compañero y amigo de Martinoli, para buscar un acercamiento que nunca pudo concretarse.

“Lo quise arreglar, Luis García es un testigo. Si algún día te cruzas con Luis o hablas con él, pregúntaselo, porque yo lo quise arreglar”, aseguró Herrera

El Piojo explicó que no fue un intento aislado, sino que pidió en repetidas ocasiones la intervención del exfutbolista para terminar con las diferencias que mantenía con el comentarista.

“Tres veces le dije a Luis: ‘Dile a tu compadre que le baje, dile a tu compadre que lo arreglamos, que platiquemos’, y no se pudo. Y ese mono que anda suelto en mi cabeza de repente toca cables que no debe tocar, y ese día lo tocó”, relató Herrera.

“Yo la cajeteé, pero me la cobraron”

El enfrentamiento ocurrió en julio de 2015, cuando Miguel Herrera coincidió con Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, después de que la Selección Mexicana conquistara la Copa Oro.

Las críticas del narrador hacia el funcionamiento del Tricolor habían provocado constantes diferencias con el estratega, quien terminó por agredirlo durante aquel encuentro.

El incidente tuvo consecuencias inmediatas. Aunque Herrera acababa de conquistar el título de la Concacaf, la Federación Mexicana de Futbol decidió separarlo del cargo, poniendo fin a su primera etapa al frente de la Selección.

Ahora, el entrenador reconoció que su comportamiento fue injustificable, aunque también consideró que pagó completamente las consecuencias de aquella equivocación.

“Fue tonta, porque en el lugar donde estaba no tenía que haberlo hecho, pero al final me cobró factura. Entonces me dicen que a la Selección le quedé a deber… ¡no, no le quedé a deber ni maíz! Yo la cajeteé, pero me la cobraron, no me perdonaron”, expresó Herrera.

La agresión marcó un antes y un después en la carrera del Piojo, quien había dirigido a México en el Mundial de Brasil 2014 y conseguido la Copa Oro de 2015, pero perdió la oportunidad de continuar el proceso rumbo a Rusia 2018.

Más de once años después, Herrera insiste en que intentó evitar que las diferencias con Martinoli llegaran a ese extremo, aunque reconoce que fue su propia reacción la que terminó por dejarlo fuera de la Selección.