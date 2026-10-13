Messi no entregará el Balón de Oro 2026: revelan si asistirá a la gala en Londres

Lionel Messi está en el centro de la atención mediática ante los rumores sobre su posible presencia en la ceremonia del Balón de Oro 2026, programada para el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. En los últimos días circularon versiones que apuntaban a que el argentino asistiría a la gala e incluso entregaría el prestigioso reconocimiento al ganador.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano desmintió la información sobre la supuesta participación del capitán del Inter Miami en la entrega de premios. De acuerdo con lo publicado por el comunicador en su cuenta oficial de X, Messi no entregará ningún galardón, ya que no ha recibido una invitación para desempeñar esa función.

¿Lionel Messi asistirá al Balón de Oro 2026?

La presencia del astro argentino en la ceremonia tampoco está confirmada. Romano aclaró que, hasta el momento, no hay garantías de que Messi acuda al evento, por lo que su posible aparición en Londres continúa siendo una incógnita.

La situación ha generado expectación entre los aficionados, especialmente por la relevancia del futbolista en la historia del premio y por el interés que despierta cualquier posible aparición pública del campeón del mundo.

Messi, entre los nombres que generan expectativa rumbo al Balón de Oro

La incertidumbre sobre su asistencia se suma al interés que rodea la edición 2026 del Balón de Oro. En medio de las especulaciones sobre la gala, también destacan nombres como Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, protagonistas del futbol internacional.

La expectativa por conocer al ganador del reconocimiento individual mantiene la atención sobre los principales candidatos, mientras los aficionados esperan más información sobre los invitados y las personalidades que acudirán a la ceremonia.

¿Cuándo y dónde será la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia está prevista para el 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La edición conmemora los 70 años de historia del Balón de Oro, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del futbol mundial.

Por ahora, la posible presencia de Lionel Messi sigue sin confirmarse. La información disponible apunta a que no entregará ningún premio, mientras que su asistencia a la gala dependerá de futuras confirmaciones oficiales.