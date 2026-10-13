Gerrard exige hace sufrir al Manchester City

Steven Gerrard pidió un castigo más allá para el Manchester City por infringir las normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. El excapitán del Liverpool rechazó que los “Citizens” descendieran a la Championship y prefirió que se les hiciera sufrir como lo hicieron ellos con los demás equipos.

“Creo que debería ser una prohibición de fichajes, restarles puntos durante un periodo de tiempo y hacerles sufrir como ellos han hecho sufrir a todos los demás durante los nueve o diez años que llevan haciéndolo”, indicó en el episodio de Overlap Daily.

Steven Gerrard pidió que al Manchester City se le despojaran de los títulos que consiguió en el periodo en el que infringió las reglas financieras Reuters

Asimismo, Steven Gerrard pidió que se le despojen de los títulos al Manchester City del periodo en el que infringió las reglas.

“No me gustaría que los jugadores tuvieran que devolver nada. No creo que eso fuera lo correcto. Yo no aceptaría nada. He asumido dónde estoy y lo que he conseguido, pero en lo que respecta al club, hay que despojarlo de los títulos”, señaló.

Steven Gerrard no ve factible que un castigo para el Manchester City, sea el de descender a la Championship Reuters

El excentrocampista inglés consideró que se debería determinar un “presente histórico” con un asterisco que identifique los títulos conseguidos en ese periodo.

“Porque entonces da igual si les retiran los títulos o no. En cuanto esté ahí ese asterisco, todo el mundo sabrá lo que todos sabemos que ocurrió”, apuntó.

Hace unos días, una Comisión independiente de la Premier League declaró culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos investigados.