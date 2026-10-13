Dani Carvajal es nuevo jugador del Getafe con una brutal reducción salarial

Dani Carvajal inicia una nueva etapa en su carrera profesional tras convertirse oficialmente en jugador del Getafe CF. El club español anunció la incorporación del lateral derecho mediante un comunicado en su página web y confirmó que el futbolista permanecerá en la institución hasta el 30 de junio de 2027, luego de concluir su ciclo con el Real Madrid.

A sus 34 años, el defensor español afronta un nuevo desafío en LaLiga, ahora bajo las órdenes de José Bordalás. Con una trayectoria llena de títulos y experiencia internacional, Carvajal llega al conjunto azulón con la misión de aportar solidez defensiva, liderazgo y jerarquía a la plantilla.

Una reducción salarial del 90 por ciento

Uno de los puntos más relevantes de la operación es el ajuste económico aceptado por el futbolista. Durante sus últimas temporadas con el Real Madrid, Carvajal percibía un salario estimado en 10 millones de euros netos por año.

Para concretar su llegada al Getafe, el sueldo del jugador rondará el millón de euros anuales. Esta disminución del 90% refleja su prioridad por mantenerse activo en la primera división española, permanecer cerca de su entorno familiar en Madrid y demostrar su vigencia en el alto rendimiento.

Experiencia y palmarés para el equipo de José Bordalás

La incorporación del zaguero representa un refuerzo de peso para la plantilla dirigida por José Bordalás, que busca consolidar su proyecto deportivo en la presente temporada.

Trayectoria internacional: Registra 51 partidos disputados con la Selección de España.

Palmarés histórico: Suma un total de 29 títulos oficiales, entre los que destacan 6 campeonatos de la UEFA Champions League y la Eurocopa 2024.

Aporte al plantel: Su conocimiento de la competencia local facilitará una rápida adaptación, aportando además liderazgo dentro del vestuario.

Con este movimiento, Carvajal inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional, donde asumirá el desafío de liderar la defensa azulona y aportar su experiencia para cumplir los objetivos colectivos del club.