Cadillac presenta la decoración especial que usará 'Checo' Pérez en el GP de Miami

Como era de esperarse, Cadillac presentó una decoración especial para la primera de sus carreras de casa en su temporada de debut dentro de la Fórmula 1. La escudería estadunidense reveló una imagen especial que usarán tanto Valtteri Bottas como Sergio “Checo” Pérez para el Gran Premio de Miami de este fin de semana.

La base del monoplaza mantiene el sofisticado esquema bitono blanco y negro que el mundo conoció durante el pasado Super Bowl LX, pero añade elementos patrióticos referentes a los Estados Unidos. El detalle más significativo se encuentra en el alerón delantero, el cual porta 50 estrellas, representando individualmente a cada estado de la Unión Americana. Asimismo, el motivo de las "barras y las estrellas" se integra de forma fluida en la silueta aerodinámica del coche.

A diferencia del diseño estándar, esta versión para Florida incorpora los colores nacionales de manera estratégica. El alerón trasero muestra con orgullo las siglas "USA" en rojo, blanco y azul.

Esta identidad visual también se trasladará a los pilotos, ya que Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas estrenarán trajes de competencia diseñados específicamente para este fin de semana.

Cassidy Towriss, asesora principal de marca de Cadillac F1, dijo respecto al diseño: "Es nuestra primera carrera en casa y queríamos algo deliberado y seguro. No puedo esperar a que los fans lo vean en la pista; no hay lugar como el hogar".

Se espera que el equipo presente otras decoraciones especiales para las carreras en Austin y Las Vegas, aunque no se ha descartado la posibilidad de un diseño especial para México dada la unión de General Motors con el país y la presencia de Checo Pérez.

Además de esto, Cadillac presentará un paquete aerodinámico novedoso, su primer gran actualización de la campaña, esto con el objetivo de obtener más carga y tratar de seguir reduciendo la brecha respecto a los equipos de la parte media de la parrilla.