GP de Japón F1 2026: Horarios y dónde ver a "Checo" Pérez en Suzuka

La Fórmula 1 y Sergio “Checo” Pérez se dirigen a la tercera fecha del calendario 2026: el Gran Premio de Japón. Esta será la última carrera antes de unas largas vacaciones de un mes, consecuencia del conflicto armado entre Irán e Israel que ha llevado a la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril.

La carrera en el circuito de Suzuka será un nuevo reto para todas las escuderías debido a las nuevas reglamentaciones del 2026. Los motores híbridos, que ahora dependen en un 50% de la energía eléctrica, sufrirán con las altas velocidades de la pista nipona; esto provocará, una vez más, una sesión de calificación donde los coches no podrán explotar el total de su potencial.

Como sucedió en las primeras dos competencias, Mercedes volverá a ser la fuerza dominante, con Ferrari como el rival más cercano. Esta dinámica podría cambiar después de abril si McLaren logra igualar el potencial de recuperación del motor alemán.

Para Sergio Pérez, será un regreso a un circuito donde en 2024 logró su penúltimo podio en la Fórmula 1, finalizando en segunda posición junto a Max Verstappen. El piloto mexicano llega con la misión de rescatar puntos importantes, mientras que Red Bull enfrenta retrasos en su desarrollo que complican sus esperanzas de victoria.

Horarios del Gran Premio de Japón F1 2026 (Tiempo del Centro de México)

Práctica 1: Jueves 26 de marzo – 20:30 horas

Práctica 2: Viernes 27 de marzo – 00:00 horas

Práctica 3: Viernes 27 de marzo – 20:30 horas

Calificación: Sábado 28 de marzo – 00:00 horas

Carrera: Sábado 28 de marzo – 23:00 horas

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