¡Vozinha busca trabajo! Admite que ya no tiene equipo y está abierto a ofertas tras el Mundial

A falta de un partido para decidir la suerte de Cabo Verde en la Copa del Mundo FIFA 2026, su portero estrella, Vozinha, quien se ha consolidado como la máxima figura del representativo, realizó una revelación; una vez que concluya el Mundial no tiene un futuro asegurado dentro del futbol al ya no contar con contrato con su equipo.

Vozinha enfrenta la particularidad de afrontar la competencia sin tener un vínculo laboral vigente, debido a que su contrato con el Desportivo de Chaves de la segunda división de Portugal llegó a su fin de manera oficial dejándolo como agente libre y, esperando que sus actuaciones en el máximo torneo del futbol le permita obtener un contrato.

En una entrevista para el canal de YouTube Braune Esportes sobre sus planes inmediatos, el integrante del equipo de Cabo Verde dijo que, antes de enfocarse en el próximo torneo quiere disfrutar un tiempo de descanso para, después, resolver su futuro.

“No sé cuántos días libres tendremos, sobre todo porque acabo de terminar mi contrato con mi anterior equipo, el Desportivo de Chaves, y ahora mismo no tengo nada planeado. Estoy abierto a cualquier cosa y a ver qué surge por aquí”.

El deseo de emigrar al balompié de Brasil

Los reflectores que ahora tienen los Tiburones Azules ha despertado el interés de diversos mercados, especialmente el sudamericano y Vozinha señaló que le gustaría integrarse al futbol de Brasil si existe la posibilidad.

Vozinha no dejó entrar nada a su portería para que Cabo Verde consiguiera un punto histórico en el Mundial Reuters

“Eso estaría bien. Ya veremos, ya veremos”, dijo el portero que detuvo los ataques de España para sacar un punto y que le valieron el reconocimiento mundial, pero también destacó que debe pensar en el lado profesional. “Somos futbolistas profesionales. Nuestro enfoque... siempre será el fútbol”.

¿Cuándo es el último partido de Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial 2026?

El equipo de Cabo Verde cierra su participación en el grupo H este viernes ante la selección de Arabia Saudita. Por ahora son terceros del sector con dos puntos, misma cantidad que tiene Uruguay.