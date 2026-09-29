Bullean a Pochettino por ‘olvidar’ el español

Mauricio Pochettino quedó en el centro de las burlas en redes sociales, pero esta vez no por una decisión táctica con la Selección de Estados Unidos, sino por aparentemente “olvidar” una palabra en español durante una conferencia de prensa.

El entrenador argentino hablaba sobre las acusaciones contra el Manchester City y las consecuencias que podría tener una eventual sanción por infringir las reglas financieras de la Premier League, cuando se atoró en plena respuesta.

“Cualquier, cualquier… punishment, ¿cómo se dice punishment? Castigo”, expresó Pochettino, antes de continuar con su reflexión sobre el daño que, a su consideración, pudo provocar que algunos clubes compitieran bajo condiciones distintas.

El momento rápidamente comenzó a circular en X, donde varios usuarios recordaron que Pochettino nació en Santa Fe, Argentina, y se preguntaron cómo podía olvidar una palabra tan sencilla de su idioma natal.

“Flaco, naciste en Santa Fe, ¿cómo te vas a olvidar de hablar en español?”, escribió una cuenta en una publicación que en pocas horas acumuló más de 260 mil visualizaciones.

Otros usuarios bromearon con su manera de hablar, mientras algunos aseguraron que después de tantos años trabajando fuera de Argentina el técnico ya mezcla constantemente el inglés con el español.

No fue la primera vez: otra vez fue “punishment”

Lo más curioso es que no se trató de un episodio aislado.

El pasado 6 de julio, después de un partido de Estados Unidos disputado en Seattle, Pochettino ya había protagonizado una escena prácticamente idéntica y, nuevamente, la palabra que le provocó problemas fue punishment.

En aquella ocasión, mientras daba una respuesta en español, el argentino recurrió al término en inglés y tuvo que detenerse para encontrar su equivalente.

Ahora, casi tres meses después, volvió a suceder exactamente lo mismo.

La coincidencia provocó todavía más comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados recuperaron aquella primera conferencia para recordar que “punishment” parece haberse convertido en el particular punto ciego lingüístico de Pochettino.

El argentino ha pasado buena parte de los últimos años trabajando en ambientes donde el inglés domina. Southampton, Tottenham y Chelsea fueron parte de su recorrido por Inglaterra antes de tomar el mando de la Selección de Estados Unidos.También salieron en su defensa

No todos se sumaron a las burlas.

Varios usuarios señalaron que mezclar idiomas o tardar algunos segundos en encontrar una palabra puede ser completamente normal entre personas que utilizan diariamente una lengua distinta a la materna.

“Vivo en Brasil y en mi día a día hablo portugués; cuando voy a decir algo en español se me confunde la cabeza”, escribió una usuaria.

Otros compartieron experiencias similares de familiares que emigraron y, después de años hablando otro idioma, comenzaron a olvidar determinadas palabras o expresiones.

Así, mientras una parte de las redes convirtió el momento en motivo de burla, otros terminaron defendiendo a Mauricio Pochettino: podrá haber olvidado cómo decir punishment, pero definitivamente no fue la primera vez.