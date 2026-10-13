¡La NFL llega al ring! Arena México tendrá Noche de Cascos y Máscaras

La NFL también se subirá al ring en México. La liga de futbol americano y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) unirán fuerzas para presentar la primera edición de Noche de Cascos y Máscaras, una función especial en la Arena México que formará parte de las actividades previas al partido entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota.

El evento se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y combinará una cartelera protagonizada por el talento del CMLL con una temática inspirada en la NFL.

La colaboración llevará el ambiente del futbol americano a uno de los recintos más representativos de la lucha libre mexicana, durante la semana del Mexico City Game. Los aficionados tendrán así una opción para comenzar la celebración antes del encuentro programado para el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

La Arena México recibirá esta función cuatro días antes del choque entre San Francisco y Minnesota, con una propuesta que busca reunir a los seguidores de ambos deportes alrededor de los cascos, las máscaras y el espectáculo del cuadrilátero.

La NFL y el CMLL apuestan por una combinación que conectará el regreso de los emparrillados a la capital con la tradición de la lucha libre. Los luchadores del Consejo serán los protagonistas de una noche que ampliará las actividades para quienes quieran vivir el ambiente del partido desde antes de la jornada en el estadio.

¿Cuándo salen los boletos para Noche de Cascos y Máscaras?

Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre, a las 11:00 horas, tanto a través de Ticketmaster como en las taquillas de la Arena México.

Los seguidores de la NFL y la lucha libre podrán adquirir sus entradas por cualquiera de estas dos vías para asistir a la primera edición del evento. La función tendrá una sede distinta a la del partido de futbol americano, pero estará integrada a la celebración de esa misma semana.

Los 49ers y los Vikings concentrarán la atención en el Estadio Banorte el domingo 22 de noviembre, mientras que el CMLL abrirá las puertas de su arena el miércoles previo para trasladar parte de esa emoción al ring.

Noche de Cascos y Máscaras será el punto de encuentro entre dos espectáculos con afición en México. La alianza entre la NFL y el CMLL permitirá que la semana del partido también tenga llaves, vuelos y máscaras, antes de dar paso a las tacleadas y los touchdowns.