Galatasaray vs Barcelona, EN VIVO Fase Liga - Jornada 2 - Champions League
Detalles, imágenes y goles del partido entre Galatasaray y Barcelona, Fase Liga de la Jornada 2 de la Champions League
¡¡¡¡¡Gooool del Barcelonaaaaa!!!!!
¡¡¡La que dejó ir Gordon!!! Excelente "taconcito" de Lamine, le devolvieron el balón, punteó el balón con la parte externa y Anthony remató afuera
¡¡¡Inicia el segundo tiempo!!!
AL DESCANSO, resultados de los otros partidos:
- Inter 1 – 1 Brujas.
- Arsenal 0 – 0 Lille.
- Atlético de Madrid 1 – 0 Manchester United.
- Leipzig 0 – 0 PSV.
- Villarreal 2 – 1 Nápoles.
¡Se terminó el primer tiempo!
¡Derechazo de Dani Olmo y Uğurcan Çakır se recostó hacia su lado izquierdo para desviar el esférico!
¡¡¡¡¡Gooool del Barcelonaaaaa!!!!! Lamine Yamal fue al césped, Dani Olmo punteó el balón y dejó solo a Joao Cancelo, quien cruzó su disparo para batir al arquero
AL MOMENTO, resultados de los otros partidos:
- Inter 0 – 1 Brujas.
- Arsenal 0 – 0 Lille.
- Atlético de Madrid 1 – 0 Manchester United.
- Leipzig 0 – 0 PSV.
- Villarreal 2 – 1 Nápoles.
El Barcelona no "despierta" ante el acecho del Galatasaray; todo cambió tras el gol del cuadro turco
Tras la revisión en el VAR, se anuló el segundo gol del Galatasaray por un fuera de juego
¡¡¡¡¡Goooooooool del Galatasaray!!!!!
¡¡¡¡¡Gooool del Galatasaray!!!! Rafael Leao se descolgó por la banda izquierda, diagonal peligrosa al centro del área y Aleksei Batrakov remató a puerta, pero un jugador del Barcelona desvió la trayectoria del balón
¡¡¡Remate violento de Joao Cancelo que rechazó el arquero!!!
¡¡¡Susto para el Galatasaray!!! Remate de cabeza de Gordon que pasó a un lado, tras servicio de Lamine
El Barcelona repite la fórmula: pases filtrados para tratar de "cazar" a los defensores de espaldas
¡¡¡La que dejó ir el Barcelona!!! Anthony Gordon no estaba en fuera de juego y mandó un remate cruzado que rechazó el arquero a una mano
¡Remate cruzado de Lamine que se va por encima del arco! El jugador del Barcelona se molestó por la barrida excesiva de Mario Lemina
Segundo fuera de juego para el Barcelona, cuando estaba orquestando una oportunidad manifiesta de gol
¡¡¡La que estaba armando el Barcelona!!! Pase filtrado y Dani Olmo quedó solo frente al arco y su remate fue rechazado por el arquero. Después se marcó fuera de juego.
Jugada prefabricada que intentó el Barcelona, pero no les salió
¡¡¡Inicia el partido!!!
Se realiza la presentación de los dos equipos y se escucha el Himno de la Champions League
Con panoramas distintos en la Champions:
- Barcelona es cuarto general con tres puntos.
- Galatasaray está en zona de eliminación (lugar 28), con cero puntos
Para este duelo, el Barcelona viene con una gran racha, cinco triunfos seguidos, mientras que el Galatasaray viene de tres victorias y dos derrotas en sus cinco últimos duelos
En enfrentamientos directos, el Barcelona lleva mano, con seis triunfos por una derrota y tres empates
El Ali Sami Yen Spor Kompleksi de Estambul alberga el encuentro, cuyo árbitro principal será el italiano Marco Guida
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Galatasaray y Barcelona, duelo de la Fase Liga de la Jornada 2 de la Champions League!