Bravos sorprenden y meten a mexicano para enfrentar a Phillies

Los Bravos de Atlanta hicieron movimientos de última hora antes de comenzar su camino en los playoffs y uno de los principales beneficiados fue un mexicano: Rowdy Tellez, quien recibió un lugar en el roster de 26 jugadores para disputar la Serie de Comodines de la Liga Nacional frente a los Phillies de Philadelphia.

Tellez no estaba incluido en el roster de 40 jugadores al finalizar la temporada regular, pero Atlanta decidió abrirle espacio junto con Luke Williams, movimiento que obligó a la organización a realizar cambios adicionales antes de comenzar una serie al mejor de tres partidos.

Los Bravos designaron para asignación a los lanzadores derechos Elieser Hernández y Ricky Vanasco, liberando los dos lugares necesarios para registrar a Tellez y Williams. La decisión dejó a Atlanta con una particular distribución para la primera ronda: 11 lanzadores y 15 jugadores de posición.

Tellez, un bat zurdo para la banca

Rowdy Tellez aparece principalmente como una alternativa de poder para situaciones específicas. El primera base puede ser utilizado como bateador emergente ante pitchers derechos y le entrega al manager una opción zurda capaz de cambiar un partido con un solo swing.

El mexicano también cuenta con experiencia en postemporada y curiosamente ya castigó a Atlanta en octubre. Durante los playoffs de 2021, cuando pertenecía a los Cerveceros de Milwaukee, conectó cuadrangulares frente a los propios Bravos.

Luke Williams, en cambio, ofrece características distintas. Atlanta lo contempla como una pieza de respaldo para el cuadro, además de darle al equipo velocidad para utilizarlo como corredor emergente durante una serie corta.

La conformación del roster refuerza esa apuesta. Además de Tellez y Williams, los Bravos tendrán entre sus jugadores de posición a Ozzie Albies, Ha-Seong Kim, Matt Olson, Austin Riley, Ronald Acuña, Mauricio Dubón, Michael Harris II, Sean Murphy y Drake Baldwin, entre otros.