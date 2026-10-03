Olympia es finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2026

Olympia, hija de El Valiente, se convirtió en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2026, al ganar la primera eliminatoria que se realizó en la Arena México, en la que fue la batalla estelar del Viernes Espectacular.

En la primera fase del Campeonato Universal de Amazonas 2026 participaron 10 luchadoras: Keyra, Zeuxis, Persephone, Dark Silueta, Reyna Isis, Candela, Sanely, Olympia, Hera y Princesa Sugehit.

Kemonito y Kemalito tuvieron su "round" en la Arena México Foto: CMLL

Después de irse eliminando una a una, las hijas de El Valiente primero defendieron a Persephone de un “Nudo” de Princesa Sugehit y después se unieron para vencer a la doble campeona.

Zeuxis eliminó a una de las hermanas con rodillazos y toque de espaladas, para quedarse en la batalla final con Olympia. Ésta ultima se llevó la victoria con un “Abrazo de oso invertido” y rodillazos.

Hera salió a felicitar a su hermana, quienes recientemente ganaron el Campeonato Nacional de Parejas del CMLL. Por su parte, la puertorriqueña reconoció el triunfo de su oponente.

En la batalla semifinal en relevos australianos, Místico, Mike Bailey y Templario se impusieron a Soberano Jr, Yutani y Bárbaro Cavenario. El japonés le cambió la dosis de “La Mística” a “El Rey de Plata y Oro”, pero el oriundo de Tepito después lo inmovilizó y castigó la pierna izquierda y derecha para rendirlo.

“El Galeón Fantasma” se llevó el evento especial en Relevos Atómicos. Ocho gladiadores tapatíos estuvieron sobre el ring de la Arena México. Barboza reapareció tras la lesión que sufrió y junto a Zandokan Jr, Difunto y Furia Roja, mostraron su rudeza para aplacar la agilidad y los vuelos de “La Fuerza Tapatía”, conformada por Esfinge, Star Black, Fugaz y el GalloJr.

Triunfo rudo de Amazonas. En un Match Relámpago con límite de 15 minutos, Valkyria se quitó del mortal que realizó Tabata, mientras Metálica aplicó un Tiger Driver 98 para después inmovilizar a Nexy para que se escucharan las tres palmadas de rigor.

Alexius se llevó el Match Relámpago, luego de vencer a Feroz con un poderosa palanca al brazo y castigo a la cabeza.