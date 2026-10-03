Alicia de la Cuerda, fichaje estelar de Cruz Azul Femenil, está lesionada

Alicia de la Cuerda, uno de los fichajes de mayor renombre de Cruz Azul Femenil para el Apertura 2026, no ha podido debutar con el equipo y ahora estará alejada de la actividad debido a una lesión en la región anterior del muslo, informó el club previo a su partido contra Necaxa.

La futbolista española llegó a la Máquina después de realizar su proceso de formación en Atlético de Madrid y Real Madrid. Su incorporación se produjo durante una etapa de reestructuración del conjunto cementero, que venía de sufrir una derrota 10-0 ante América.

Aquel resultado provocó la salida del entrenador Israel del Real y posteriormente derivó en la llegada de Raúl “Potro” Gutiérrez al banquillo. Sin embargo, De la Cuerda todavía no ha sumado minutos bajo la dirección del nuevo estratega.

Alicia de la Cuerda ya está en tratamiento

Cruz Azul comunicó que la jugadora presenta una lesión en la región anterior del muslo y que ya se encuentra bajo tratamiento para recuperarse. El tiempo que permanecerá fuera de las canchas dependerá de su evolución durante las próximas semanas.

El cuerpo médico del equipo realizará evaluaciones semanales para determinar la mejoría de la española y, con base en esos resultados, establecer su regreso a la actividad. Por ahora, Gutiérrez no podrá disponer de ella para el encuentro correspondiente a la décima jornada.

La situación se presenta antes de un parón en la Liga Femenil, que tendrá una pausa la próxima semana debido a los compromisos internacionales correspondientes a la fecha FIFA femenil. Este periodo dará paso al siguiente tramo de actividad del campeonato.

Cruz Azul busca acercarse a la liguilla ante Necaxa

El conjunto cementero llegará a la jornada 10 en el séptimo lugar del Grupo A. Aunque un triunfo frente a Necaxa no será suficiente para colocarlo entre los cuatro primeros de su sector, los tres puntos son importantes en su intento por acercarse a los puestos de clasificación.

Su rival atraviesa una situación distinta. Necaxa Femenil ocupa el último lugar del Grupo B después de haber perdido sus nueve partidos disputados hasta el momento, resultado que dejó al equipo sin margen para alcanzar los puestos de liguilla.

El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre a las 21:10 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes. La transmisión estará disponible mediante Tubi y FOX One.