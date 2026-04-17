Bosque Real recibe la segunda etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda

La segunda etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda se disputa este 17 de abril en el exclusivo Bosque Real Country Club, consolidándose como una de las competencias amateur más relevantes del país.

El torneo reúne a jugadores en un formato competitivo de alto nivel, bajo la modalidad stroke play en parejas con esquema de bola baja al 50% del hándicap, lo que exige precisión, estrategia y consistencia en cada golpe.

Para mantener condiciones equitativas entre los participantes, la competencia está dividida en tres categorías y contempla límites de puntuación por hoyo, con el objetivo de mantener el ritmo de juego y elevar la exigencia deportiva.

Con la experiencia que dan más de 20 años de trayectoria, la Gira de Golf Imagen ha fortalecido su identidad al integrar aliados estratégicos como Mazda, ampliando su alcance y proyección dentro del golf amateur en México, sin perder su esencia competitiva.

Segunda etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda Gira de Golf Imagen

El circuito también ofrece incentivos atractivos, con premios que incluyen un carrito de golf, botellas de whisky Macallan y artículos de alta gama, además del prestigio deportivo que representa cada etapa.

El gran aliciente del torneo es la Gran Final nacional, a la que accederán las parejas ganadoras de cada categoría, con un destino que contempla gastos cubiertos en Los Cabos, Baja California Sur, uno de los escenarios turísticos más exclusivos del país.

Durante la final también se disputará la Copa Campeón de Campeones, una modalidad que añade un componente colectivo al circuito y refuerza el espíritu competitivo entre los participantes.

La tercera etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital se disputará el próximo 8 de mayo en el Club de Golf Santa Anita en Guadalajara, Jalisco.