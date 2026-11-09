Carlos Alcaraz acecha la cima del ranking ATP: Recorta distancia con Sinner y Zverev

Carlos Alcaraz dio un golpe importante en la clasificación de la ATP después de conquistar por primera vez el Masters 1000 de París. El español sumó 1,000 puntos con su victoria sobre Ben Shelton en la final y recortó distancias con relación a Jannik Sinner y Alexander Zverev, aunque todavía se mantiene en la tercera posición del ranking mundial.

El murciano cerró una semana sobresaliente en la capital francesa, donde consiguió uno de los títulos más importantes de la temporada. Su triunfo también le permitió dejar atrás los tropiezos de ediciones anteriores y llegar con confianza a las ATP Finals, el último gran compromiso del calendario.

¿Cómo quedó Alcaraz en el ranking ATP tras ganar París?

La clasificación publicada este lunes 9 de noviembre mantiene a Alexander Zverev en el primer puesto con 9,550 puntos. Jannik Sinner ocupa la segunda posición con 9,450, mientras que Alcaraz aparece tercero con 7,100 unidades.

Aunque el español no avanzó posiciones, su conquista en París le permitió reducir en 1,000 puntos la distancia respecto a sus dos principales competidores. Ahora está a 2,350 unidades de Sinner y a 2,450 del alemán.

La diferencia todavía es considerable, pero el cierre de temporada ofrece un escenario particular. Zverev tiene asegurado terminar 2026 como número uno del mundo, mientras que Sinner no participará en las ATP Finals de Turín y perderá los 1,500 puntos que defendía por su actuación en la edición anterior.

Las ATP Finals, una nueva oportunidad para Alcaraz

El torneo que reunirá a los ocho mejores jugadores de la temporada comenzará el 15 de noviembre. La competencia repartirá hasta 1,500 puntos para el campeón invicto, con 200 por cada victoria en la fase de grupos, 400 por ganar las semifinales y 500 adicionales por conquistar la final.

Alcaraz buscará aprovechar este último desafío para cerrar el año con otro título y consolidar su posición entre los mejores del circuito. Sin embargo, no podrá alcanzar a Sinner esta temporada, incluso si consigue el campeonato.

El español llegará a Turín con el impulso de su primer título parisino y la motivación de seguir acortando distancias en la lucha por la cima del tenis mundial.