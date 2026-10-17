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Betis recibe al líder Barcelona en la fecha 9 de LaLiga

El equipo del mexicano Álvaro Fidalgo recibe en La Cartuja al cuadro blaugrana, líder de LaLiga con 24 puntos, sólo 5 unidades por encima del Betis que ocupa el tercer lugar de la clasificación

Por: Sergio Alvarez

Betis-Barcelona por la fecha 9 de LaLIga
Betis-Barcelona por la fecha 9 de LaLIgaESPECIAL
Betis vs Porto, Fase Liga de Jornada 2 de la Champions League
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El líder contra de tercero de la clasificación
por la jornada 9 de la liga
45'Concluye el primer tiempo

Se vienen reclamos por parte del cuerpo técnico del Betis sobre el silbante que interpretó que la mano fue intencional y que ocurrió en la misma jugada ofensiva del Betis. Todos a los vestidores.

45'Agregado para el primer tiempo

Se han anunciado 7 minutos extra para el primer tiempo

45'El silbante encara la crítica

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea consideró que la mano fue intencional y que ocurrió en la misma ofensiva del Betis.

45'Gol anulado al Betis

Tras revisarlo en el VAR, se ha anulado el gol de Giovani Lo Celso por una mano previa en la misma jugada de Cucho Hernández.

45'Jugada en revisión

Se analiza una aparente mano previa al golazo de Giovani Lo Celso

43'¡LOCURA! Gooooooool del Betis

Giovani Lo Celso saca un disparo de locura, de larga distancia, fuera del área grande. Los jugadores del Barcelona reclaman, el silbante va al VAR 

42'Goooool del Barcelona

Rodri aprovecha un tiro de esquina cobrado por Pedri para el 1-2, sólo rozó de cabeza 

39'Atajadón de Joan García

El portero del Barcelona impidió el 2-1 para los locales. El portero del Barcelona atajó un potente disparo de Héctor Bellerín

37'Fuerte entrada sobre Yamal

El jugador fue derribado por una potente barrida 

29'Dos jugadores del Betis al césped

Comienza a tornarse ríspido el juego entre Betis y Barcelona

26'Goooooool del Betis

Valentín Gómez iguala el marcador de cabeza, tras un tiro de esquina.

22'Amonestación para  el Betis

El defensa del Betis, Héctor Bellerín, recibió el cartón amarillo 

19'Amonestación para Fermín

El 7 del Barcelona se lleva el cartón amarillo por reclamar al silbante.

15'Así el festejo del astro español

El goleador de 19 años se cruzó de brazos para levantar la mano por el balón de oro

Lamine Yamal y uno de sus festejos tras su noveno gol de la temporada
Lamine Yamal y uno de sus festejos tras su noveno gol de la temporadaREUTERS
11'¡Vaya cifras de Yamal!

El atacante español alcanzó 8 goles en nueve juegos en LaLiga. 

9'Gooooool de Barcelona

La diablura la hizo el atacante español, Lamine Yamal para abrir el marcador 0-1 a favor del cuadro visitante. El campeón del mundo con España sacó un zurdazo de larga distancia que se anidó en el ángulo de la portería rival.

6'Llorente queda tendido en el césped

El jugador del Betis quedó resentido tras un impacto frontal 

5'Mientras Raphina

Raphinha, tras superar unas molestias físicas recientes que lo mantuvieron al margen, se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo y al duelo de hoy ante Betis.

3'El regreso de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, el mediocampista neerlandés, había estado fuera de las canchas recuperándose de las secuelas de la lesión con la que disputó el Mundial de 2026.

1'Aaaaarranca el duelo 

Ya se disputa el primer minuto de juego entre Real Betis Balompié y el Barcelona

0'El regreso de dos pilares

Tanto Raphinha como Frenkie de Jong están oficialmente de vuelta en la convocatoria del FC Barcelona e integran el banquillo de suplentes para el partido ante el Real Betis.

0'Fidalgo a la banca

El mexicano Álvaro Fidalgo se encuentra en la banca del Betis, a la espera de sumar minutos en el cuadro de Manuel Pellegrini 

0'Barcelona, dirigido por Hansi Flick

1 Joan García, 23 Jules Koundé, 5 Pau Cubarsí, 18 Gerard Martín, 12 Xavi Espart, 16 Rodri, 8 Pedri, 7 Fermín López Marín, 10 Lamine Yamal, 9 Gabriel Jesus, 14 Karim Adeyemi.

0'Listas las alineaciones de ambos equipos, Betis saltará a la canche con...

1 Álvaro Valles, 2 Héctor Bellerín, 3 Diego Llorente, 16 Valentín Gómez, 11 Francisco José García Torres (Fran García), 6 Facundo Bernal, 25 Dani Ceballos, 8 Pablo Fornals, 20 Giovani Lo Celso, 10 Abde Ezzalzouli, 9 Cucho Hernández.

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