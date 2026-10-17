Betis recibe al líder Barcelona en la fecha 9 de LaLiga
El equipo del mexicano Álvaro Fidalgo recibe en La Cartuja al cuadro blaugrana, líder de LaLiga con 24 puntos, sólo 5 unidades por encima del Betis que ocupa el tercer lugar de la clasificación
El líder contra de tercero de la clasificación
Se vienen reclamos por parte del cuerpo técnico del Betis sobre el silbante que interpretó que la mano fue intencional y que ocurrió en la misma jugada ofensiva del Betis. Todos a los vestidores.
Se han anunciado 7 minutos extra para el primer tiempo
El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea consideró que la mano fue intencional y que ocurrió en la misma ofensiva del Betis.
Tras revisarlo en el VAR, se ha anulado el gol de Giovani Lo Celso por una mano previa en la misma jugada de Cucho Hernández.
Se analiza una aparente mano previa al golazo de Giovani Lo Celso
Giovani Lo Celso saca un disparo de locura, de larga distancia, fuera del área grande. Los jugadores del Barcelona reclaman, el silbante va al VAR
Rodri aprovecha un tiro de esquina cobrado por Pedri para el 1-2, sólo rozó de cabeza
El portero del Barcelona impidió el 2-1 para los locales. El portero del Barcelona atajó un potente disparo de Héctor Bellerín
El jugador fue derribado por una potente barrida
Comienza a tornarse ríspido el juego entre Betis y Barcelona
Valentín Gómez iguala el marcador de cabeza, tras un tiro de esquina.
El defensa del Betis, Héctor Bellerín, recibió el cartón amarillo
El 7 del Barcelona se lleva el cartón amarillo por reclamar al silbante.
El goleador de 19 años se cruzó de brazos para levantar la mano por el balón de oro
El atacante español alcanzó 8 goles en nueve juegos en LaLiga.
La diablura la hizo el atacante español, Lamine Yamal para abrir el marcador 0-1 a favor del cuadro visitante. El campeón del mundo con España sacó un zurdazo de larga distancia que se anidó en el ángulo de la portería rival.
El jugador del Betis quedó resentido tras un impacto frontal
Raphinha, tras superar unas molestias físicas recientes que lo mantuvieron al margen, se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo y al duelo de hoy ante Betis.
Frenkie de Jong, el mediocampista neerlandés, había estado fuera de las canchas recuperándose de las secuelas de la lesión con la que disputó el Mundial de 2026.
Ya se disputa el primer minuto de juego entre Real Betis Balompié y el Barcelona
Tanto Raphinha como Frenkie de Jong están oficialmente de vuelta en la convocatoria del FC Barcelona e integran el banquillo de suplentes para el partido ante el Real Betis.
El mexicano Álvaro Fidalgo se encuentra en la banca del Betis, a la espera de sumar minutos en el cuadro de Manuel Pellegrini
1 Joan García, 23 Jules Koundé, 5 Pau Cubarsí, 18 Gerard Martín, 12 Xavi Espart, 16 Rodri, 8 Pedri, 7 Fermín López Marín, 10 Lamine Yamal, 9 Gabriel Jesus, 14 Karim Adeyemi.
1 Álvaro Valles, 2 Héctor Bellerín, 3 Diego Llorente, 16 Valentín Gómez, 11 Francisco José García Torres (Fran García), 6 Facundo Bernal, 25 Dani Ceballos, 8 Pablo Fornals, 20 Giovani Lo Celso, 10 Abde Ezzalzouli, 9 Cucho Hernández.