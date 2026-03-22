Barcelona vence al Rayo Vallecano con gol de Araújo y amplía su ventaja en LaLiga

El equipo del Barcelona logró sacar tres puntos de oro tras vencer por la mínima diferencia de 1-0 a un muy aguerrido Rayo Vallecano, en un duelo correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga. La escuadra catalana mostró evidentes signos de agotamiento físico durante el trámite del partido, pero logró mantener el resultado en casa para consolidarse en la cima del campeonato español y mandar un fuerte mensaje de autoridad en el futbol europeo justo antes de la pausa por la Fecha FIFA.

Cabezazo de Ronald Araújo que le dio el triunfo al Barcelona. REUTERS

UN CABEZAZO SALVADOR DE RONALD ARAÚJO EN EL CAMP NOU

La única anotación del encuentro llegó durante la primera mitad, justo cuando el reloj marcaba el minuto 24. El lateral portugués Joao Cancelo mandó un centro preciso al corazón del área, donde el defensor uruguayo Ronald Araújo se elevó por los aires para conectar un potente cabezazo que mandó el balón al fondo de las redes. Esta jugada fabricada en el césped del Camp Nou resultó suficiente para que los dirigidos por el técnico alemán Hansi Flick aseguraran la victoria y se colocaran temporalmente con siete puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor en la tabla, el Real Madrid.

Ronald Araújo anotando de cabeza. REUTERS

El cuadro blaugrana saltó al terreno de juego con las piernas pesadas tras una semana de altísima exigencia. Apenas unos días atrás, los culés protagonizaron un auténtico festín goleador al aplastar al Newcastle con un escandaloso marcador de 7-2, un resultado que les otorgó el anhelado pase a los cuartos de final de la Champions League. En dicha instancia del torneo continental, el equipo de Cataluña ya tiene pactado un choque de alto voltaje frente al Atlético de Madrid. Curiosamente, el conjunto rojiblanco también robará reflectores este mismo domingo cuando visite la cancha del Santiago Bernabéu para disputar una edición más del derbi madrileño ante el cuadro merengue, escuadra que por su parte se medirá ante el Bayern Múnich en su respectiva llave europea.

RAYO VALLECANO PERDONA EN LOS MINUTOS FINALES

A pesar de la superioridad en la clasificación general, el cierre del partido se transformó en un auténtico drama para la zaga local. El Rayo Vallecano demostró un enorme pundonor y vendió muy cara la derrota. La escuadra visitante pisó el estadio con un desgaste físico incluso mayor, ya que apenas el jueves anterior consiguieron su heroico pase a los cuartos de final de la Conference League. Sin embargo, esta enorme fatiga acumulada no impidió que los madrileños acorralaran al líder de la competencia durante la recta final del compromiso, generando llegadas de muchísimo peligro que silenciaron a los aficionados en la tribuna.

Lamine Yamal disparando de zurda. REUTERS

La oportunidad más clara para el cuadro de Vallecas ocurrió en el minuto 84, cuando el lateral charrúa Pacha Espino sacó un disparo que increíblemente se marchó por un costado de la portería cuando el empate parecía inminente. La angustia se apoderó nuevamente del estadio al minuto 89, instante en el que Jorge de Frutos sacó un remate envenenado que amenazaba con colarse al arco. Fue entonces cuando emergió la figura monumental del guardameta Joan García, quien realizó una atajada espectacular para mantener su meta invicta. Gracias a sus oportunas y providenciales intervenciones bajo los tres postes, el portero terminó elegido como el mejor jugador del partido, sellando así un triunfo vital para las aspiraciones de campeonato del cuadro azulgrana en el futbol de España.