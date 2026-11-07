Bandido y Soberano Jr sacan ‘chispas’ en la Arena México

El pique entre Bandido y Soberano Jr no para, al contrario, va en ascenso. En la lucha estelar del Viernes Espectacular en la Arena México, “El Más Buscado”, Titán y Neón, se llevaron la victoria sobre Bárbaro Cavernario, Soberano Jr y Averno.

De inmediato, “El Lujo de la Lucha Libre” se le fue encima al campeón de Ring Of Honor. Los rudos dominaron los primeros minutos de las acciones, pero después los técnicos nivelaron la contienda.

Soberano Jr despojó a Bandido de su máscara Foto: CMLL

Titán aplicó unas lanzas sobre la humanidad del Bárbaro Cavernario para después vencerlo con toque de espaldas.

Tanto Soberano Jr como Bandido terminaron con las máscaras rotas, pero “El Más Buscado” se quedó sin ella. Los aficionados le aventaron una tapa al técnico, pero enseguida el hijo de Euforia la agarró para romperla.

Incluso, Kemonito se contagió de esta “fiebre” y le quitó la máscara a Kemalito.

Las cosas están sentenciadas. Black Tiger y Rugido humillaron a Volador Jr y Vegas Depredador, se llevaron el triunfo por la vía de la descalificación, cuando en un desfile de quitarse las máscaras, el líder de los Depredadores hizo lo propio con el ex Magnus.

“Rugido, Black Tiger, se les olvida… Lo que no saben, es que yo los hice y los voy a deshacer uno por uno, así que escojan con quién quieren una caída, mano a mano o máscara contra cabellera”, advirtió Volador Jr.

“Volador, dices, que estás dispuesto a lo quesea, yo soy capaz de quitarte esas greñas”, respondió Black Tiger.

Xelhua y Guerrero Maya Jr liquidaron al “Galeón Fantasma” en la batalla en relevo sencillo a dos de tres caídas. “El Orgullo de Atlixco” realizó un tope clásico sobre el pecho de Zandokan Jr, mientras que en el centro del ring, “El Gigante Cholulteca” aplicó una magistral “Hurracarrana” para vencer a Difunto.

En un match relámpago con límite de 10 minutos, las emociones se alternaron. Yutani se llevó la victoria sobre Rey Pegasus cuando sólo faltaban nueve segundos para que terminara la contienda.

Feroz, Infarto y Cerebro Negro Jr aplicaron su rudeza y se ganaron al respetable tras vencer a Hijo del Pantera, Pantera Jr e Infinito.

En el inicio de la función, Alexius y Péndulo prendieron a la afición y se llevaron el triunfo sobre Poseidón y Makará.