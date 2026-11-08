Así queda la tabla de LaLiga tras la victoria del Barcelona en el Metropolitano

El FC Barcelona logró una remontada de mérito ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (1-2), en un duelo clave de la jornada 12.

Giuliano Simeone adelantó a los rojiblancos, pero Fermín López anotó un doblete para sellar la victoria blaugrana.

Fermín López marcó el doblete de la victoria para el Barcelona. REUTERS

¿Cómo va la tabla tras 12 jornadas en LaLiga?

Tras doce jornadas, el FC Barcelona encabeza la clasificación con 33 puntos (11 victorias y una derrota), fruto de un juego ofensivo demoledor (48 goles a favor).

El Real Madrid ocupa el segundo puesto con 30 unidades, manteniendo una sólida racha y una de las mejores defensas del campeonato, mientras que el Atlético de Madrid se queda tercero con 28 puntos tras la derrota en casa.

La diferencia entre los tres primeros es ajustada, pero el Barca ha dado un golpe importante al ganar el derbi directo.

El Atlético, que llegó al partido con opciones de liderato, se queda a cinco puntos del líder y debe recuperar el ritmo tras este tropiezo. Por su parte, el Real Madrid sigue muy cerca y con un calendario favorable en las próximas semanas.

Próximos partidos del Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid

Barcelona : vs Villarreal (domingo 22 de noviembre, 07:00hrs, Spotify Camp Nou)

: vs Villarreal (domingo 22 de noviembre, 07:00hrs, Spotify Camp Nou) Atlético de Madrid : vs Getafe (domingo 22 de noviembre, 14:00hrs, Coliseum)

Real Madrid: vs Celta de Vigo (sábado 21 de noviembre, 14:00hrs, Santiago Bernabéu)

Barcelona remonta al Atlético y se coloca líder de LaLiga