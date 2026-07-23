Aerolínea hace posible el sueño de equipo infantil

La participación de República Dominicana en la Serie del Caribe Kids 2026 quedó asegurada. La Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) confirmó este martes que la delegación viajará a Nayarit, México, después de resolver los problemas logísticos relacionados con el transporte aéreo gracias al apoyo de la aerolínea Arajet.

Durante los últimos días existía incertidumbre sobre la presencia del representativo dominicano debido a las complicaciones para encontrar vuelos disponibles. La alta demanda provocada por el cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe redujo las opciones de traslado y elevó considerablemente los costos.

LIDOM explicó que las alternativas disponibles obligaban al grupo a realizar hasta tres vuelos o largas combinaciones con traslados terrestres, una situación que la liga consideró poco adecuada al tratarse de jugadores menores de edad.

Finalmente, con el respaldo de Arajet, la delegación realizará un vuelo hacia la Ciudad de México y posteriormente abordará otra conexión rumbo a Nayarit, sede del torneo organizado por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC). LIDOM aclara que es una representación privada

La liga también aprovechó el comunicado para precisar que el equipo que representará a República Dominicana no forma parte de una delegación oficial del Estado ni de un programa gubernamental.

Aunque tradicionalmente el representativo corresponde al campeón del torneo U-12 de la Federación Dominicana de Beisbol (FEDOBE), LIDOM explicó que la participación en la Serie del Caribe Kids es una iniciativa privada organizada por la propia liga y administrada comercialmente por Adcio Media, empresa responsable de los derechos del evento.

Asimismo, la institución señaló que ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) tienen responsabilidad alguna sobre la participación del equipo, además de aclarar que nunca solicitó apoyo económico a las autoridades para asistir al torneo.

LIDOM reconoció que el corto tiempo disponible para organizar el viaje generó dificultades para la comercialización del proyecto, aunque destacó el respaldo de Adcio Media, a quien calificó como un socio estratégico que asumió junto con la liga la responsabilidad de concretar la presencia del equipo en la competencia.

Finalmente, la organización hizo un llamado para evitar confusiones y aseguró que no ha autorizado a ninguna persona física o moral a realizar colectas o recaudaciones de fondos destinadas a cubrir gastos relacionados con la participación de la delegación en la Serie del Caribe Kids 2026.