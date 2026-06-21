Avenida Masaryk en CDMX ¿qué tiene que ver este nombre con el México-Chequia del Mundial 2026?

La Avenida Presidente Masaryk despacha un sinnumero de autos cada día, como todas las de la Ciudad de México. Es la arteria pricipal para acceder a la aristrocrática Colonia Polanco con sus diferentes seccones. Ahí, departamenos de lujo, mansiones y embajadas comparten espacio con oficinas, tiendas y glamorosos apradores.

Conviven las diferentes clases sociales de una ciudad que emerge entre la efervecencia de sus trabajadores y la precición de sus empresarios.

Muchos la concoen y aunque el nombre les resulte extravagante se han adecuado a ella, ¿pero quién era Masaryk?

¿QUIÉN FUE MASARYK?

Tomás Masaryk fue un político checoslovaco, fundador de la República de ese país en 1918. Gradudo de la universidad de Viena, fue electo tres veces en el cargo.

La calle larga de Masryk está llena de tiendas de lujo. imagen de redes sociales

En tanto el mapa de Europa comenzaba a teñirse con el gris de los totalitarismos, mientras que el México posrevolucionario ensayaba sus utopías más audaces. En esos extremos del mapa, dos almas republicanas, Tomáš Masaryk y Lázaro Cárdenas, se reconocieron a la distancia.

Nació entre ellos una amistad ideológica con el intercambio espistolar. Cárdenas, el general michoacano de mirada mística, el de la expropiación petrolera, vio en aquel viejo profesor al espejo de sus propios anhelos. Por eso, en 1936, en un gesto que fue un abrazo humanista decidió bautizar con el nombre del líder checo las tierras de una joven y prometedora colonia Polanco.

LA AMISTAD DE LÁZARO CÁRDENAS Y MASARYK

Dos años después, Cárdenas alzó la voz de México ante la Sociedad de Naciones para denunciar los Acuerdos de Múnich, con los que las potencias entregaron el territorio checoslovaco a Hitler.

El periodistaJulio Scherer en platica con el presidente Lázaro Cárdenas. Archivo Histórico Excélsior

Tanto fue el agradecimiento que en el año 2000, la diplomacia checa cerró el círculo en el elegante barrio de Bubeneč, en Praga. Allí se inauguró el Park Generála Lázaro Cárdenas, un oasis verde donde existe un busto de Benito Juárez.

Ese puente invisible que tomó casi un siglo en construirse vuelve a vibrar, pero bajo una luz muy distinta. El capricho del destino pone a ambas naciones en una cita este 24 de junio de 2026. En el césped se disputará también el capítulo más reciente de un partido que comenzó en los despachos presidenciales de los años treinta, y que lleva a la competencia las buenas relaciones politícas.