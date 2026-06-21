Los cambios que prepara el Vasco Aguirre: Entre el regreso de Memo Ochoa y rotaciones en el Tri

De alguna manera, Guillermo Ochoa quisiera despertar de este sueño intranquilo. No es que sufra, pero tampoco la está pasando bien. Sabe que es su último baile, la danza final de un hombre que llegó a seis Mundiales.

Para el juego contra Chequia, el cuerpo técnico barajea darle minutos, no en pos de un homenaje, porque de igual forma no alcanzaría para portar el parche de leyenda de la FIFA en su suéter, sino porque es una promesa que le hizo Javier Aguirre en un momento dado. El Vasco le advirtió que le dejaría jugar siempre y cuando las condiciones fueran aptas. Con el primer lugar de grupo y la clasificación embolsada, es claro que el tercer partido es una buena opción para Ochoa.

"Es muy probable que lo juegue, porque además de todo, Ochoa no te afecta el rendimiento del equipo. Hasta este domingo se sigue analizando la idea para ver qué tantos movimientos habrá en la alineación, no sólo en la portería", afirma una persona cercana a los entrenamientos del Tri.

Aguirre quire ocupar a más jugadores

Aguirre piensa ocupar a dos de los cuatro jugadores que no han visto minutos en la Copa del Mundo: Ochoa y Mateo Chávez. Los otros dos, Guillermo Martínez y Carlos Acevedo, no tienen oportunidad hasta ahora.

Pero el problema es que el técnico no quiere dar pistas de que el partido está inclinado hacia México; por el contrario, teme que se piense que menospreció al rival poniendo jugadores de la banca, de ahí que aún medite la incursión de Ochoa.

Javier Aguirre bsuca encontrar una alineación ocupando a jugadores de banca. REUTERS

"Pero el Vasco es un hombre sentimental, temperamental cierto, pero ahora se fija más en la parte humana y quiere que el grupo esté bien. Es probable que Ochoa aparezca, pero no es obligatorio".

Ante esta situación, en los últimos entrenamientos Aguirre también quiere dar descanso a Jesús Gallardo por Mateo Chávez y quizá vuelva Fidalgo, pero la alineación definitiva aún se estudia dependiendo de lo que Toni Amor y Rafael Márquez le mencionen sobre el juego de Chequia para tomar decisiones.