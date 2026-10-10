Barcelona golea al Getafe y comienza un calendario decisivo para la temporada

El Futbol Club Barcelona venció 3-0 al Getafe en el Spotify Camp Nou y comenzó con una victoria un periodo de alta exigencia que se extenderá entre octubre y principios de noviembre.

El equipo de Hansi Flick mantuvo el liderato de LaLiga y ahora afrontará compromisos ante rivales como Paris Saint-Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid, entre la competición doméstica y la Champions League.

El triunfo llegó sin Raphinha, uno de los principales referentes ofensivos del conjunto catalán en el inicio de la temporada 2026-2027. El brasileño presentó molestias durante la concentración con su selección en el parón internacional, por lo que Flick decidió no arriesgarlo frente al Getafe.

El atacante tampoco estaría disponible para la visita a Turquía ante el Galatasaray, el siguiente compromiso del Barcelona.

El Barcelona mantiene el ritmo goleador. REUTERS

Barcelona mantiene el ritmo goleador

La ventaja comenzó a construirse desde los primeros minutos. Anthony Gordon aprovechó una mala cobertura defensiva del Getafe para encontrar espacio en la media luna y marcar el 1-0.

La presión del Barcelona volvió a dar resultados al minuto 30. Después de perder la pelota, los jugadores locales presionaron la salida del rival y Gabriel Jesús consiguió recuperarla. El delantero se acomodó y definió para establecer el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Lamine Yamal participó en la tercera anotación con un centro al área que encontró a Jules Koundé. El defensor aprovechó el servicio al minuto 72 para firmar el 3-0 definitivo, resultado con el que los catalanes iniciaron el mes sin ceder terreno en la clasificación.

Un calendario exigente entre LaLiga y Champions League

El Barcelona afrontará ocho compromisos en menos de 30 días, con una combinación de partidos de liga y encuentros europeos. La secuencia incluye la visita al Galatasaray, el duelo ante el PSG y el Clásico contra el Real Madrid, además de los enfrentamientos frente al Aston Villa y el Atlético de Madrid.

El calendario contempla los siguientes partidos:

Galatasaray vs. Barcelona: martes 13 de octubre, 13:00 horas.

Real Betis vs. Barcelona: sábado 17 de octubre, 10:30 horas.

PSG vs. Barcelona: martes 20 de octubre, 13:00 horas.

Barcelona vs. Real Madrid: domingo 25 de octubre, 14:00 horas.

Barcelona vs. Alavés: sábado 31 de octubre, 14:00 horas.

Barcelona vs. Aston Villa: martes 3 de noviembre, 14:00 horas.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: domingo 8 de noviembre, horario por definir.

La victoria ante el Getafe dio al equipo de Flick un inicio favorable antes de esta serie de encuentros. El primer desafío será la visita al Galatasaray, en un tramo de la temporada en el que el Barcelona buscará sostener su posición en LaLiga y responder también en la Champions League.