Audi pierde a su jefe de equipo quien se dirige a solucionar los problemas de Aston Martin en F1

El ambicioso proyecto de Audi en la Fórmula 1 tiene un cambio radical tras apenas dos carreras, en donde la firma alemana confirmó la salida inmediata de su director de equipo, Jonathan Wheatley.

Wheatley, de 58 años, había asumido el cargo en abril del año pasado durante la transición de Sauber dejando su posición en Red Bull con la ola de salidas en el momento más crítico de la administración de Christian Horner.

Bajo su gestión, el equipo logró salir del fondo de la tabla en 2024 para alcanzar el noveno puesto la temporada anterior, destacando el histórico podio de Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Gran Bretaña, que rompió una sequía de 238 carreras para el piloto alemán.

Reestructuración bajo el mando de Binotto

A través de un comunicado oficial, el fabricante alemán detalló que este movimiento responde a una nueva etapa de adaptación en la máxima categoría:

"A medida que continúa su viaje hacia la parte delantera de la parrilla, Audi implementará cambios significativos en su estructura de alta dirección", señaló el equipo. "Por razones personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato. El equipo agradece a Jonathan su contribución al proyecto y le desea lo mejor en sus futuros proyectos".

Ante esta vacante, Mattia Binotto, quien encabeza el proyecto global de Audi F1 desde 2024, asumirá mayores facultades: "Mattia Binotto continuará liderando el equipo mientras asume responsabilidades adicionales como director del equipo".

El "Dream Team" de Aston Martin: Wheatley y Newey se reúnen

Todo indica que el destino de Wheatley está en Silverstone. Se anticipa que el directivo se unirá a Aston Martin para ocupar la posición de jefe de equipo, permitiendo que el legendario diseñador Adrian Newey regrese a su rol original de socio técnico principal.

Este movimiento es vital para la escuadra de Lawrence Stroll, que ha tenido un inicio de temporada desastroso con los abandonos de Fernando Alonso y Lance Stroll en Australia y China. Newey, quien había asumido la dirección del equipo en noviembre pasado, podrá enfocarse ahora exclusivamente en resolver los graves problemas de vibración provocados por la unidad de potencia Honda.