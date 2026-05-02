Atlas vs Cruz Azul, Ida de los Cuartos de final Clausura 2026 de Liga MX

final

23:21 Hrs Cruz Azul toma ventaja en la ida, con doblete de Osinachi Ebere. ¡Gracias por acompañarnos!

Osinachi Ebere marcó un doblete en la victoria de Cruz Azul por 2-3 sobre Atlas Mexsport

90+7' ¡Se terminó el partido!

90+5' Sergio Hernández se salvó de una amonestación tras una entrada sobre Piovi

90+2' Camilo dejó su área para barrerse y despejar el balón

90' Se agregan 7 minutos

89' Palavecino se atrevió a hacer una jugada de fantasía entre tres rojinegros y le salió

86' ¡¡¡¡¡Goooooolllll de Cruz Azul!!!!! Ebere vio el movimiento de Camilo y remató hacia el lado izquierdo

85' ¡¡¡¡¡Penal a favor de Cruz Azul tras la revisión en el VAR!!!!!

83' Schelegel tomó del brazo a Ditta y no le dejó brincar; el encuentro se detiene por posible penal

La afición del Atlas festejó el empate 2-2 ante Cruz Azul Mexsport

80' ¡¡¡¡¡Goooooool del Atlasssss!!!!! Aldo Rocha engaño a Mier, quien se aventó hacia su costado derecho

77' ¡¡¡Penal a favor del Atlas!!! Piovi desplazó por la espalda a Germán Rodríguez en el área

Arturo González 'prendió' al Jalisco con el gol que acortó distancias en el marcador Mexsport

72' Fuerte entrada de Rotondi sobre el jovencito Gamboa, de 17 años

68' ¡¡¡¡¡Gooooool del Atlasssss!!!!! Servicio a segundo poste, Gamboa remató mal, pero le salió centro para que Arturo González empujara el balón con el hombro

Así festejó Osinachi Ebere el segundo gol de Cruz Azul frente al Atlas Mexsport

65' Luis Gamboa entró a la cancha, está muy participativo por la banda, pero Rotondi lo aplacó en dos ocasiones

62' ¡¡¡Atajadón de Camilo!!! Remate potente de Ditta que desvió el arquero a tiro de esquina; era el tercero de Cruz Azul

54' ¡¡¡¡¡Goooooool de Cruz Azul!!!!! Omar Campos desbordó por la banda izquierda, aguantó los empujones de Diego González y mandó una diagonal para que Ebere empujara el balón al fondo

53' Servicio al área y Kevin Mier se quedó con el balón sin ningún contratiempo

48' ¡¡¡Derechazooo que Camilo desvió!!!

¡¡¡Inicia el segundo tiempo!!!

45+6' ¡Se terminó el primer tiempo!

El primer tiempo del Atlas - Cruz Azul dejó un saldo de cuatro amonestados Mexsport

45+2' ¡¡¡¡¡Goooooool de Cruz Azul!!!!! Tras una serie de rebotes en el área, Rotondi mandó su izquierdazo al fondo

45' Se agregan seis minutos

42' ¡Se calientan los ánimos! Piovi es amonestado y después se desataron los empujones; Rodríguez también vio el cartón preventivo

39' Rodarte también ve la amarilla por una entrada en el medio campo sobre Zaldivar

38' ¡¡¡Susto para Cruz Azul!!! Remate de cabeza que fue desviado a tiro de esquina

36' Omar Campos es amonestado por un pisotón sobre Aguirre

33' ¡¡¡La que dejó ir el Atlas!!! Servicio al área que prolongó Aguirre y el remate de Diego González se fue a un lado

Cruz Azul ha estado más cerca de abrir el marcador Mexsport

31' Paulo Ramírez dejó tendido en el césped a José Paradela; el jugador de Cruz Azul reclamó la entrada

27' ¡¡¡Otra vez Camilo!!! El portero rechazó un disparo con los puños

19' ¡Se salvó el Atlas! Disparo de Palavecino que desvió Camilo

18' Tiro libre a favor de Cruz Azul en los linderos del área, tras una falta de Diego González sobre Omar Campos

15' Rodrigo Schlegel se salvó de una tarjeta amarilla, luego de una patada que le dio a Osinachi Ebere

8' ¡¡¡Camilo Vargas se quedó con el balón!!! Después Ditta es advertido por el árbitro central

El espectáculo previo al inicio del partido Mexsport

6' El Atlas tiene la posesión del balón; ya van dos ocasiones en que Cruz Azul corta los avances con faltas

1' ¡Primer aviso del Atlas! Paulo Ramírez mandó un derechazo que pasó a un costado

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

Cruz Azul busca superar las semifinales que alcanzó en los últimos dos torneos

El 11 del Atlas:

El 11 de Cruz Azul

En el historial de las seis series de Liguilla que llevan, el Atlas suma cuatro victorias ante Cruz Azul