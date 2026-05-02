Atlas vs Cruz Azul, Ida de los Cuartos de final Clausura 2026 de Liga MX
Detalles, imágenes y goles del partido entre Atlas y Cruz Azul, ida de los Cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Atlas
23
Cruz Azul
final
23:21 Hrs
Cruz Azul toma ventaja en la ida, con doblete de Osinachi Ebere. ¡Gracias por acompañarnos!
90+7'¡Se terminó el partido!
90+5'Sergio Hernández se salvó de una amonestación tras una entrada sobre Piovi
90+2'Camilo dejó su área para barrerse y despejar el balón
90'Se agregan 7 minutos
89'Palavecino se atrevió a hacer una jugada de fantasía entre tres rojinegros y le salió
86'¡¡¡¡¡Goooooolllll de Cruz Azul!!!!! Ebere vio el movimiento de Camilo y remató hacia el lado izquierdo
85'¡¡¡¡¡Penal a favor de Cruz Azul tras la revisión en el VAR!!!!!
83'Schelegel tomó del brazo a Ditta y no le dejó brincar; el encuentro se detiene por posible penal
80'¡¡¡¡¡Goooooool del Atlasssss!!!!! Aldo Rocha engaño a Mier, quien se aventó hacia su costado derecho
77'¡¡¡Penal a favor del Atlas!!! Piovi desplazó por la espalda a Germán Rodríguez en el área
72'Fuerte entrada de Rotondi sobre el jovencito Gamboa, de 17 años
68'¡¡¡¡¡Gooooool del Atlasssss!!!!! Servicio a segundo poste, Gamboa remató mal, pero le salió centro para que Arturo González empujara el balón con el hombro
65'Luis Gamboa entró a la cancha, está muy participativo por la banda, pero Rotondi lo aplacó en dos ocasiones
62'¡¡¡Atajadón de Camilo!!! Remate potente de Ditta que desvió el arquero a tiro de esquina; era el tercero de Cruz Azul
54'¡¡¡¡¡Goooooool de Cruz Azul!!!!! Omar Campos desbordó por la banda izquierda, aguantó los empujones de Diego González y mandó una diagonal para que Ebere empujara el balón al fondo
53'Servicio al área y Kevin Mier se quedó con el balón sin ningún contratiempo
48'¡¡¡Derechazooo que Camilo desvió!!!
¡¡¡Inicia el segundo tiempo!!!
45+6'¡Se terminó el primer tiempo!
45+2'¡¡¡¡¡Goooooool de Cruz Azul!!!!! Tras una serie de rebotes en el área, Rotondi mandó su izquierdazo al fondo
45'Se agregan seis minutos
42'¡Se calientan los ánimos! Piovi es amonestado y después se desataron los empujones; Rodríguez también vio el cartón preventivo
39'Rodarte también ve la amarilla por una entrada en el medio campo sobre Zaldivar
38'¡¡¡Susto para Cruz Azul!!! Remate de cabeza que fue desviado a tiro de esquina
36'Omar Campos es amonestado por un pisotón sobre Aguirre
33'¡¡¡La que dejó ir el Atlas!!! Servicio al área que prolongó Aguirre y el remate de Diego González se fue a un lado
31'Paulo Ramírez dejó tendido en el césped a José Paradela; el jugador de Cruz Azul reclamó la entrada
27'¡¡¡Otra vez Camilo!!! El portero rechazó un disparo con los puños
19'¡Se salvó el Atlas! Disparo de Palavecino que desvió Camilo
18'Tiro libre a favor de Cruz Azul en los linderos del área, tras una falta de Diego González sobre Omar Campos
15'Rodrigo Schlegel se salvó de una tarjeta amarilla, luego de una patada que le dio a Osinachi Ebere
8'¡¡¡Camilo Vargas se quedó con el balón!!! Después Ditta es advertido por el árbitro central
6'El Atlas tiene la posesión del balón; ya van dos ocasiones en que Cruz Azul corta los avances con faltas
1'¡Primer aviso del Atlas! Paulo Ramírez mandó un derechazo que pasó a un costado
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
Cruz Azul busca superar las semifinales que alcanzó en los últimos dos torneos
El 11 del Atlas:
El 11 de Cruz Azul
En el historial de las seis series de Liguilla que llevan, el Atlas suma cuatro victorias ante Cruz Azul
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Atlas y Cruz Azul, ida de los Cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX!