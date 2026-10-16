El Juego 4 entre Rays y Guardianes se aplaza para el sábado
Ante la incesante lluvia, se decidió aplazar el Juego 4 para el sábado, mientras que el Juego 5 se disputará el domingo
El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland, fue aplazado para el sábado 17 de octubre de 2026 a las 6 de la tarde (tiempo de la CDMX), por la incesante lluvia que cayó sobre el Progressive Field. El Juego 5 se traslada para el domingo.
Antes de que iniciara el duelo este viernes, se indicó que se retrasaría, pero ante las condiciones climatológicas, se decidió posponerlo para el sábado.
Para el Juego 4 se tenían programados el cubano-estadunidense Nick Martínez por Rays de Tampa Bay y Shawn Armostrong por Cleveland.
Nunca se despejó (el cielo) como esperaban”, declaró Kevin Cash, manager de los Rays.
Con el aplazamiento, el Juego 5 se disputará el próximo domingo, jornada que debía ser de descanso.
Los Guardianes de Cleveland tienen ventaja de 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay, serie que se disputa al mejor de siete partidos.
De ser necesario, la serie regresaría a Florida para un sexto partido el lunes y un séptimo el martes.
El ganador de Rays y Guardianes se enfrentarán a los Cerveceros, campeones de la Liga Nacional, en la Serie Mundial, a partir del 23 de octubre en Milwaukee.