El Juego 4 entre Rays y Guardianes se aplaza para el sábado

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland, fue aplazado para el sábado 17 de octubre de 2026 a las 6 de la tarde (tiempo de la CDMX), por la incesante lluvia que cayó sobre el Progressive Field. El Juego 5 se traslada para el domingo.

Antes de que iniciara el duelo este viernes, se indicó que se retrasaría, pero ante las condiciones climatológicas, se decidió posponerlo para el sábado.

El Juego 4 se disputará este sábado y el 5 el domingo Reuters / Ken Blaze-Imagn Images

Para el Juego 4 se tenían programados el cubano-estadunidense Nick Martínez por Rays de Tampa Bay y Shawn Armostrong por Cleveland.

Nunca se despejó (el cielo) como esperaban”, declaró Kevin Cash, manager de los Rays.

Con el aplazamiento, el Juego 5 se disputará el próximo domingo, jornada que debía ser de descanso.

Personal trabajó para tener en buenas condiciones el campo del Progressive Field Reuters / Ken Blaze-Imagn Images

Los Guardianes de Cleveland tienen ventaja de 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay, serie que se disputa al mejor de siete partidos.

De ser necesario, la serie regresaría a Florida para un sexto partido el lunes y un séptimo el martes.

El ganador de Rays y Guardianes se enfrentarán a los Cerveceros, campeones de la Liga Nacional, en la Serie Mundial, a partir del 23 de octubre en Milwaukee.