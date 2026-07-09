Karolina Muchová clasifica a la final de Wimbledon gracias a que salva un épico punto de partido

La checa Karolina Muchová levantó un punto en contra para partido para luego imponerse en el tiebreak por 6-2, 1-6 y 7-6(12/10) a la estadounidense Coco Gauff para quedarse con el privilegio de quedarse con uno de los pases a la final del tercero de los Grand Slams de la temporada en Wimbledon.

La tenista de 29 años, y novena de la clasificación de la WTA, logró inclinar la balanza a su favor tras levantar una bola de partido en el tie-break definitivo, sellando su boleto después de 2:35 horas de juego bajo intensas temperaturas en Londres.

Suena realmente bonito estar en la final. Fue una lucha enorme. Estás arriba y abajo, no tienes tiempo para pensar, pero fue un partido de muchísimos nervios".

Karolina Muchová / Tenista checa

Muchová va por su primer Grand Slam e histórico ranking

Muchová asegura el sexto puesto de la clasificación mundial, la mejor posición de su carrera. Además, hilvanó su décima victoria en la gira de césped tras haberse coronado semanas antes en el torneo de Bad Homburg, lo que consolida su gran momento deportivo.

El sueño de Coco Gauff, séptima del mundo y campeona de Roland Garros y el US Open, terminó en la ronda semifinal, firmando de cualquier forma su mejor actuación histórica sobre el césped británico.

El dominio de la República Checa en el tenis de Wimbledon

La finalista buscará mantener la hegemonía de la República Checa en el torneo inglés, emulando los campeonatos recientes de figuras como Petra Kvitova, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova. Su rival por el campeonato saldrá del cruce entre la también checa Linda Nosková y la ucraniana Marta Kostyuk.

Datos clave de la semifinal femenina: