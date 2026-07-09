F1 planea un cambio drástico: aumentar carreras sprint a partir de 2027

El Gran Premio de la Gran Bretaña del fin de semana rondó el medio millón de fanáticos durante los días de competencia con la jornada del sábado atrayendo a un importante número para la carrera sprint, un fenómeno que se ha visto que comienza a tener más éxito en los grandes premios a diferencia de las tradicionales tres prácticas de los primeros dos días.

Ahora, la dirección de la máxima categoría del automovilismo, encabezada por su presidente Stefano Domenicali, ha confirmado que el calendario para la temporada 2027 integrará un incremento sustancial en el número de carreras sprint, lo que elevará la cifra total de competencias a lo largo del año a un máximo histórico de 34 eventos independientes, esto sumando las carreras cortas con las competencias del domingo.

El formato corto, que celebró su quinto aniversario tras haber debutado en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, se ha consolidado como el motor financiero y de entretenimiento de la organización y, si bien en un inicio fue criticado, con algunos ajustes ha logrado posicionarse como un impulsor de ventas no solo para los derechos de televisión sino también para las entradas dado que la gente prefiere ver emoción desde el viernes con la calificación sprint a dos prácticas.

Durante una entrevista concedida a la cadena británica Sky Sports en el marco del fin de semana en Silverstone, Domenicali defendió la audacia de la iniciativa comercial frente a las dudas iniciales de los puristas: "Si recuerdan al principio, la gente siempre se mostraba escéptica sobre lo que hacíamos, y creo que tenemos el deber de ser, en cierto modo, valientes y pensar fuera de la caja", apuntó el directivo.

Russell batalló con Verstappen durante la Sprint Jiri Krenek/Mercedes-AMG F1 Team

¿Cuántas carreras sprint habría en la F1 2027?

Los reportes técnicos indican que la F1 planea incorporar entre nueve y diez fines de semana bajo la modalidad sprint para 2027, lo que significaría tener este formato activo prácticamente cada dos grandes premios.

"Creo que se ve el efecto. Con las 150,000 personas que tuvimos el viernes en Silverstone, si no ofreces algo que tenga acción, sería un error. Por lo tanto, creo que este es el camino a seguir, y estamos en el proceso de anunciar un número mayor para el futuro y esto llegará cuando anunciemos el calendario muy, muy pronto. Manténganse atentos", concluyó Domenicali.

Por ahora ya hay una carrera más confirmada: el Gran Premio de Italia en Monza, quienes ya anunciaron que hay un acuerdo para albergar este formato en los próximos tres años.