Isaac del Toro subió al podio: tercero en la Etapa 6 del Tour de Francia

Tadej Pogacar tuvo el impulso del mexicano Isaac del Toro en el momento cumbre, en el ascenso al mítico puerto de montaña Col du Tourmalet (2000 mil metros de altitud sobre el nivel del mar) para tener una exhibición magistral. La estrategia le funcionó al UAE, el esloveno ganó la Etapa 6 y se hizo del ‘maillot’ amarillo, mientras el mexicano terminó tercero; ambos ascendieron en la Clasificación general. Torstein Traeen tuvo una caída en el descenso.

Tras la jornada de este jueves 9 de julio, Isaac del Toro está a 3:27” del nuevo líder del Tour de Francia, Tadej Pocar, y a 15 segundos de Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar ganó la etapa 6 del Tour de Francia 2026 Reuters

La caída en los últimos cinco kilómetros de la Etapa 5 del Tour de Francia tuvo consecuencias. El equipo Caja Rural señaló que Alex Molenaar sufrió “una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha”, por lo que fue imposible que siga compitiendo. Era su debut en la Grande Boucle.

El inicio de la Etapa 6 fue en Pau, una región de gran tradición para el Tour de Francia. Es la tercera ciudad más frecuentada, después de París y Burdeos. Su primer recorrido se dio en 1930, donde el italiano Alfredo Binda fue el primer ganador.

Victor Campenaerts se animó a una fuga desde el banderazo de salida y después le siguió Huub Artz. Enseguida, Mads Pedersen alcanzó a los cabezas de carrera. Llegaron a tomar más de un minuto de distancia sobre el pelotón, donde se encontraba Isaac del Toro.

Isaac del Toro en la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 Reuters

En el kilómetro 34, Huub Artz esperó al pelotón, mientras que Mads Pedersen y Victor Campenaerts siguieron como cabezas de serie.

Las cosas se apretaron en la llegada del primer puerto de montaña, en Cote de Loucrup en el kilómetro 50.9. Matteo Jorgenson lanzó un ataque, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Traeen reaccionaron a tiempo. Se redujo el tiempo con los cabezas de serie a 33 segundos.

Mad Pedersen se hizo con los 25 puntos de este puerto de montaña, seguido de Victor Campenaerts (20 puntos) y Max Kanter (16 puntos).

Una postal de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 Reuters

Al llegar al segundo puerto de montaña, en Cote de Mauvezin, de categoría 3, la etapa no tenía escapadas, donde los equipos apostaron más a la estrategia. Isaac del Toro siguió en el pelotón, a segundos del cabeza de carrera, Ben O’Connor, quien es un experto en lanzar ataques en las jornadas de alta montaña.

Cerca de la cima del puerto de montaña de categoría 1, Col D’Aspin, el trabajo del UEA tuvo frutos. Primero Nils Politt recortó distancias y después Tim Wellens propició el alcance de O’Connor. Lenny Martinez y Valentin Paret-Peintre se desprendieron del pelotón y tuvieron un sprint para conseguir los puntos, siendo el de Bahrain Victorious el que se llevó las 10 unidades.

ISAAC DEL TORO EN EL MÍTICO COL DU TOURMALET DEL TOUR DE FRANCIA 2026

El UAE mandó en el inicio del tan esperado mítico Col du Tourmalet, puerto de montaña de Categoría HC (a 2000 metros de altitud). Tim Wellens se puso al frente, seguido de Adam Yates, Felix Grossschartner, Brandon McNulty, Isaac del Toro y Tadej Pogacar.

El originario de Ensenada, Baja California, impulsó un ataque que secundó Tadej Pogacar, quien se llevó los puntos del puerto de montaña.

Isaac del Toro afrontó una etapa clave en el Tour de Francia 2026 Reuters

LOS PUNTOS QUE CONSIGUIÓ ISAAC DEL TORO EN TOURMALET:

Tadej Pogacar = 20 puntos.

Jonas Vingegaard = 15 puntos.

Paul Seixas = 12 puntos.

Florian Lipowitz = 10 puntos.

Isaac del Toro = 8 puntos.

A partir de ahí, Tadej Pogacar no soltó el liderato y tuvo una magistral exhibición para aumentar su ventaja ante Jonas Vingegaard. Al final, el esloveno cruzó primero la meta, mientras que Isaac del Toro le ganó el esprint a Remco Evenepoel para conseguir el tercer puesto.

En el descenso del Tourmalet (cuando faltaban 19 kilómetros para terminar), Torstein Traeen sufrió una caída al tocar la llanta trasera de la bicicleta de su compañero; recibió atención médica en dos ocasiones.

Torstein Traeen perdió el 'maillot' amarillo tras sufrir una caída en el descenso del Tourmalet Reuters

ASÍ QUEDÓ LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: