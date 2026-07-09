¿Qué le espera a Isaac del Toro en la Etapa 7 del Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026 sigue este viernes 10 de julio con la Etapa 7, con salida en Hagetmau y llegada en Bordeaux. Serán 175.1 kilómetros llanos. ¿Qué le espera a Isaac del Toro? Una etapa propicia para los velocistas.

En Hagetmau, el mexicano y los corredores podrán visualizar recintos históricos, como la Crypt of Saint-Girons que fue construida en el Siglo XXII, la Iglesia de Saint Mary Magdalene construida en el Siglo XIX o la Hagetmau Bullring.

Isaac del Toro marcha tercero en la Clasificación general del Tour de Francia 2026 Reuters

Burdeox es considerada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, desde 28 de junio de 2007.

EL PUERTO DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Cote de Beguey en el kilómetro 137.3, de categoría 4, con una subida.

La Etapa 7 tendrá un Sprint Intermedio en Landiras, que repartirá de 1 a 25 puntos.

Así será la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 Tour de Francia

En la Etapa 6, Isaac del Toro se sacrificó para que Tadej Pogacar se llevara el triunfo y, además, obtuviera el maillot amarillo, también propiciado por una caída de Torstein Traeen. El mexicano finalizó tercero y calificó este día como una “carrera increíble”.

“Creo que yo mismo fui demasiado a tope en algún momento. En todo caso, el resultado final es: ¡misión cumplida! El equipo ha hecho una carrera increíble”, destacó el originario de Ensenada, Baja California.

Tadej Pogacar afrontará la Etapa 7 con el ‘maillot’ amarillo, gracias a la exhibición magistral que tuvo, acompañada de la actuación del equipo.

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros; ha sido una gran actuación de todo el equipo. Tenemos la general a pedir de boca. Estoy muy contento de haberme llevado la victoria y haberme puesto líder de la general. Ahora nos toca concentrarnos en los próximos días”, indicó Tadej Pogacar.