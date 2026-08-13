Golean al narco: Decomisan en Ecuador media tonelada de cocaína etiquetada con la cara de Haaland

El rostro de Erling Haaland volvió a aparecer en un lugar inesperado. La policía de Ecuador encontró la imagen del delantero noruego impresa en varios paquetes de cocaína durante un operativo realizado cerca de la frontera con Colombia.

Los agentes localizaron 469 kilogramos de cocaína distribuidos en 370 paquetes, ocultos en un doble fondo de un camión que circulaba por el sector de Guagua Negro, cerca de Tulcán, en la provincia de Carchi. La operación comenzó después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima sobre un vehículo sospechoso en la carretera Panamericana.

Las imágenes difundidas por la Policía Nacional de Ecuador muestran bloques envueltos en plástico verde con la fotografía de Haaland, vestido con la camiseta de Noruega y acompañado por imágenes relacionadas con el futbol. Entre los paquetes decomisados también apareció uno identificado con el nombre y el rostro de Lionel Messi.

¿Por qué los paquetes de cocaína tenían la cara de Haaland?

Las autoridades ecuatorianas no han establecido públicamente por qué los traficantes eligieron la imagen de Haaland. Sin embargo, el uso de rostros, nombres, números y logotipos en los paquetes de droga es una práctica conocida dentro de las redes del narcotráfico.

Estas marcas pueden servir para identificar el origen de un cargamento, la organización responsable o el destinatario de la mercancía.

El caso llamó especialmente la atención porque Haaland fue una de las figuras del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El noruego marcó siete goles en cuatro partidos y su personalidad fuera de la cancha también lo convirtió en uno de los jugadores más reconocibles del torneo.

Haaland fue uno de los mejores delanteros en el pasado Mundial Reuters

¿Dónde encontraron la droga?

El operativo ocurrió en Guagua Negro, cerca de Tulcán, una ciudad ecuatoriana situada en la frontera con Colombia. Los agentes antinarcóticos interceptaron el camión después de recibir una alerta y descubrieron el compartimento oculto en su estructura.

Durante la operación fue detenida una mujer identificada como María Camila R., quien portaba documentación colombiana. La Fiscalía ecuatoriana formuló cargos en su contra por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El valor de la droga podría superar los 11 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzar más de 19.6 millones de dólares en Europa.