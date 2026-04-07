Arsenal asalta Lisboa: Un gol de Kai Havertz le da el triunfo en la Champions League

El Arsenal de Mikel Arteta demostró que la resiliencia es su mejor arma. En una noche que parecía destinada al empate y a prolongar la crisis de resultados de los londinenses, un chispazo de genialidad en el tiempo de compensación cambió el guion. Los Gunners derrotaron 1-0 al Sporting de Portugal en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, un resultado que les da una vida extra tras semanas de muchas dudas en Inglaterra.

Riccardo Calafiori bloqueando un pase de Geny Catamo. REUTERS

A pesar de que el conjunto inglés no mostró su versión más dominante de futbol, la jerarquía individual apareció en el momento justo. Tras las dolorosas eliminaciones en la Copa de la Liga y la FA Cup, el equipo del norte de Londres necesitaba un golpe de autoridad europeo para callar las críticas sobre su supuesta fragilidad mental en momentos de alta tensión.

UN DUELO DE ESTRATEGIA Y POSTES EN LISBOA

El trámite del encuentro resultó sumamente táctico y, por momentos, ríspido. El Sporting de Portugal salió decidido a defender su racha de victorias en casa y estuvo a punto de abrir el marcador gracias a Maximiliano Araújo, cuyo disparo impactó en el larguero tras un ligero desvío del guardameta David Raya. El portero español volvió a la titularidad y fue factor clave para mantener el cero, demostrando por qué es una pieza inamovible en el esquema de Arteta.

Rui Silva cortando un centro del Arsenal. REUTERS

Por su parte, el Arsenal sufrió para encontrar profundidad. Noni Madueke estrelló un balón en el poste y el VAR ahogó el grito de gol de Martín Zubimendi por un fuera de lugar milimétrico. El choque entre Viktor Gyökeres y Luis Suárez, los referentes en el área de ambos bandos, terminó sin movimientos en las redes, dejando toda la responsabilidad a los cambios que llegaron desde el banquillo en la parte complementaria.

HAVERTZ Y MARTINELLI: LA CONEXIÓN QUE VALE ORO

Cuando el reloj marcaba el minuto 91 y la afición local ya saboreaba el empate, apareció la magia. Gabriel Martinelli, quien entró de refresco, visualizó un espacio por encima de la zaga portuguesa y puso un servicio milimétrico. Kai Havertz leyó la jugada a la perfección, controló dentro del área y definió con frialdad ante la salida de Rui Silva. El grito de gol estalló en el sector visitante del estadio, sellando un triunfo que sabe a gloria pura.

Kai Havertz definiendo de zurda. REUTERS

Con esta ventaja, el Arsenal regresará al Emirates Stadium para el partido de vuelta el próximo 15 de abril. Aunque el rendimiento colectivo todavía dejó algunas dudas, ganar en una plaza tan complicada como Lisboa pone a los ingleses como los claros favoritos para instalarse en las semifinales. La deuda con su afición sigue pendiente en cuanto a funcionamiento, pero hoy, el resultado pesó más que las formas en la máxima competición del planeta.