Armando 'La Hormiga' González se va en blanco en la sonora goleada del Olympiacos

Armando 'La Hormiga' González se fue con las manos vacías en la sonora goleada del Olympiacos de 5-0 sobre el Kalamata en la Superliga Griega, competencia que se le niega al joven delantero mexicano y en la que todavía no celebra un tanto.

González recibió la confianza de comenzar el duelo por parte del entrenador español Imanol Alguacil, sin embargo fue sustituido a los 60 minutos por Marius Mouandilmadji, quien a la postre fue uno de los anotadores del líder del balompié griego.

Pero mientras el delantero de la Selección Mexicana pasaba estragos a la ofensiva, Jota Silva destrabó el duelo con un triplete a los 37', 40' y 46' que dio un rumbo claro para la cuarta victoria consecutiva del líder griego. Marius Mouandilmadji, a los 74', y Leon Bailey, a los 85', completaron la faena ofensiva.

Duante 60 minutos, antes de ser sustituido, 'La Hormiga' intentó por varias formas ser un elemento que desequilibrara en la zona de ataque. Hizo jugadas por la banda izquierda y hasta en el área dio algún cabezazo para habilitar a un compañero. Pero su esfuerzo no fue recompensado con un tanto propio o una asistencia.

Jota Silva se roba el espectáculo

El portugués Jota Silva rompió el cero en el marcador pasada la primera media hora de partido con un cabezazo pegado al poste. Tres minutos después volvió a celebrar con un soberbio derechazo rasante. El duelo estaba puesto para el lucimiento de Silva, quien a la vuelta del descanso selló el hat trick perfecto (goles con cabeza, pierna izquierda y derecha) cuando se encontró un rebote que empujó con la zurda.

Desempeño de 'La Hormiga' González en Europa

Armando González llegó a este duelo como uno de los mejores anotadores del equipo en todas las competencias con cinco goles, tres en juegos de Copa y un par en la Europa League. Sin embargo, el curso local se le ha negado al mexicano.

Después de que el delantero mexicano fue sustituido por Alguacil, Marius Mouandilmadji no desaprovechó la oportunidad de jugar y de darle un tono más serio a la goleada con un remate cruzado. Leon Bailey puso el punto final a la holgada victoria con un nuevo disparo desde dentro del área a media altura.