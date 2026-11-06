Antonelli domina la FP2 en Brasil, Checo Pérez regresa a su asiento y por delante de Bottas

El campeón del mundo de la Fórmula 1 2026, Kimi Antonelli, cerró la jornada del viernes del Gran Premio de Sao Paulo como el mejor de toda la parrilla siendo el único piloto que logró sobrepasar la barrera del minuto con 11 segundos, esto en una sesión donde la neblina y un poco de lluvia se hizo presenta.

Kimi Antonelli colocó a Mercedes en lo más alto del clasificador tras marcar un registro de 1m10.763s. El italiano superó por poco más de dos décimas a Lando Norris (McLaren) y a Max Verstappen (Red Bull Racing), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

La tanda vespertina permitió a los equipos afinar las configuraciones de carrera y simulaciones de clasificación con neumáticos blandos. Detrás del top 3, George Russell consolidó el gran ritmo de las flechas de plata en la cuarta posición, mientras que Oscar Piastri completó los primeros cinco lugares.

Ferrari quedó lejos de sus rivales ocupando el sexto y séptimo puesto con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, aunque ambos a más de medio segundo de diferencia. Cabe destacar que la vuelta rápida de Leclerc se vio afectada al encontrarse con el Haas del novato Rafael Camara quien le interrumpió su giro.

El local Gabriel Bortoleto volvió a sorprender a la afición del Gran Premio de Brasil al meter su Audi en el octavo casillero siendo el único de la firma alemana en la pista dado que las reparaciones en el coche de Nico Hulkenberg se extendieron.

El regreso de Checo Pérez tras ceder su asiento en la FP1

Para el mexicano Sergio Pérez, la segunda sesión representó su primer contacto con el circuito paulista en el fin de semana. El tapatío no formó parte de la FP1 debido a que cedió el volante de su monoplaza de Cadillac al estadunidense Colton Herta, quien cumplió con la cuota obligatoria de rodaje para pilotos jóvenes y de desarrollo para asegurar su superlicencia y pelear por el segundo asiento del equipo americano en 2027.

Al tomar el control del auto en la FP2, Pérez centró su programa de trabajo en recuperar el kilometraje perdido y evaluar la degradación de neumáticos. Tras completar sus tandas cronometradas, el mexicano se ubicó en la posición 20 con una marca de 1m13.316s (+2.553s), superando a su compañero de equipo Valtteri Bottas (21.º).

Top 10 de la FP2 del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:10.763

2. Lando Norris (McLaren) – +0.253

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.259

4. George Russell (Mercedes) – +0.273

5. Oscar Piastri (McLaren) – +0.321

6. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.450

7. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.720

8. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.017

9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.076

10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.228

20. Sergio Pérez (Cadillac) – +2.553