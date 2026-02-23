Antoine Griezmann estaría a detalles de ser nuevo jugador de la MLS

Próximo a cumplir 35 años, el nombre de Antoine Griezmann vuelve a ser vinculado a uno de los equipos de la MLS, siendo el Orlando City el conjunto que podría hacerse de los servicios del francés campeón del mundo, dejando atrás los rumores que lo ponían en LAFC o en Rayados de Monterrey en la Liga MX.

Pasando la mitad de la temporada en el futbol de Europa, el mercado de fichajes comienza a moverse de cara a un verano en el que se disputará el Mundial 2026, sin embargo, Antoine Griezmann no estará presente con Francia, luego de haberse retirado del combinado galo, con quienes sumó dos títulos.

Antoine Griezmann sumó 2 títulos con la Selección de Francia. Mexsport

Tras la amistad que unió a Antoine Griezmann con Carlos Vela en su paso por la Real Sociedad, se planteó la posibilidad de que El Gringuito se sumara a LAFC y volviera a compartir equipo con el delantero mexicano, sin embargo, una vez retirado el azteca, la oportunidad se fue evaporando.

Para los últimos años de su carrera, Griezmann estaría dispuesto a abandonar el futbol de máximo nivel con el Atlético de Madrid para recalar en la MLS y –por fin- contar con la posibilidad de disfrutar del deporte americano, asistiendo continuamente a partidos de NBA, MLB y hasta de la NHL, deportes que sigue en su tiempo libre.

De acuerdo al insider de la MLS Tom Bogert, el fichaje de Griezmann con Orlando City se encuentra avanzado. Mismo que se firmaría por un periodo de 3 años (hasta sus 38) y que correría a partir del 1 de agosto de este 2026.

Palmarés de Antoine Griezmann

Defendiendo la playera de 3 equipos, y la Selección de Francia, estos son los 7 títulos que ostenta Antoine Griezmann en su carrera antes de finalizar la actual temporada 2025-2026 en la que viste la playera del Atlético de Madrid:

2010 - Segunda División de España / Real Sociedad.

2014 - Supercopa de España / Atlético de Madrid.

2018 - Europa League / Atlético de Madrid.

2018 – Mundial de Rusia / Selección de Francia.

2018 - Supercopa de Europa / Atlético de Madrid.

2021 - Copa del Rey / Barcelona. 2021 – UEFA Nations League / Selección de Francia.

