Al estilo CR7: Mbappé rechaza bebida patrocinadora y exige agua en Champions League

Kylian Mbappé volvió a convertirse en el centro de los reflectores antes de que ruede el balón en la Champions League. Durante la conferencia de prensa previa al esperado choque entre el Real Madrid y el Inter de Milán, el astro francés protagonizó un momento que de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

Al sentarse frente a los micrófonos, el delantero del conjunto merengue no lo pensó dos veces: retiró una botella de bebida deportiva que formaba parte del patrocinio del torneo y, en su lugar, colocó una botella de agua.

El gesto que recordó a Cristiano Ronaldo

La escena inevitablemente recordó a Cristiano Ronaldo, quien protagonizó uno de los momentos más recordados de la Eurocopa 2020.

Durante una conferencia de prensa en 2021, el portugués apartó unas botellas de refresco que se encontraban frente a él y mostró una botella de agua, dejando clara su preferencia en aquel momento.

La acción de Ronaldo se volvió rápidamente viral y generó una enorme conversación en redes sociales. Ahora, el gesto de Mbappé vuelve a poner sobre la mesa la influencia que tienen las grandes estrellas del deporte incluso en situaciones alejadas de la competencia.

Mbappé, cada vez más cuidadoso con su imagen

El episodio también puede compararse con la manera en que otras grandes figuras deportivas, como LeBron James, han manejado su imagen pública y sus hábitos.

En el caso de Mbappé, cada detalle adquiere especial relevancia debido a su condición de una de las principales figuras del futbol mundial. Sus decisiones frente a las cámaras pueden convertirse rápidamente en contenido viral y transmitir el tipo de imagen que busca proyectar.

Así, un simple cambio de botella durante una conferencia de prensa volvió a demostrar que Mbappé no solo genera atención por lo que hace dentro de la cancha, sino también por sus decisiones frente a los reflectores.