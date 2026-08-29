¡Messi brilla con CUATRO GOLES! Goleada del Inter Miami en la MLS

Inter Miami ofreció una exhibición de poder ofensivo ante CF Montréal en el Nu Stadium, imponiéndose por un contundente 7-1, donde Leo Messi anotó un póker de goles.

El partido arrancó con Casemiro abriendo el marcador a los 20 minutos, pero los visitantes igualaron pronto a través de Fabian Herbers. Un autogol de Luca Petrasso devolvió la ventaja a las Garzas antes del descanso, y a partir de ahí el equipo local controló el encuentro con autoridad.

Lionel Messi fue el gran protagonista de la noche. El astro argentino desequilibró el partido con su visión, regates y definición, participando decisivamente en la goleada. En el segundo tiempo el Inter Miami multiplicó las ocasiones: Messi convirtió, asistió a Luis Suárez y volvió a marcar, mientras Alexander Shaw cerró la cuenta.

Jugadores del Inter Miami felicitando a Messi por sus cuatro goles Reuters

La defensa local se mantuvo sólida y el ataque, liderado por el 10, generó superioridad constante en cada ataque.

La victoria no solo reafirmó el buen momento de Inter Miami en la Conferencia Este, sino que dejó en evidencia la calidad diferencial de Messi.

A sus 39 años, el argentino sigue dictando el ritmo de los partidos y elevando el nivel de sus compañeros, transformando una victoria esperada en una goleada histórica que los aficionados del Nu Stadium celebraron hasta el final.

Séptima ocasión que Messi anota cuatro goles

Lionel Messi firmó una noche para el recuerdo al anotar cuatro goles ante CF Montréal, logrando así su primer póker con la camiseta de Inter Miami.

El argentino abrió su cuenta personal en el segundo tiempo, amplió la ventaja con definiciones precisas y cerró la goleada en tiempo de descuento con un tiro libre magistral al ángulo.

Esta es la séptima ocasión en la que Messi marca cuatro goles en un mismo partido a lo largo de su carrera profesional.

Las seis anteriores se produjeron todas con el Barcelona: el 6 de abril de 2010 ante Arsenal por Champions League (4-1), el 19 de febrero de 2012 frente a Valencia en LaLiga (5-1), el 5 de mayo de 2012 contra Espanyol (4-0), el 27 de enero de 2013 ante Osasuna (5-1), el 19 de septiembre de 2017 frente a Eibar (6-1) y el 22 de febrero de 2020 nuevamente ante Eibar (5-0).