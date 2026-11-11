América-Toluca EN VIVO Las Águilas reciben a Diablas en el Banorte
Las Águilas del América Femenil reciben en la cancha del Estadio Banorte a las Diablas del Toluca como parte de los Cuartos de Final Ida.
Ambos equipos se van al descanso
Se agregan dos minutos
Un centro de Scarlett Camberos confunde a la portero Valeria Martínez que choca con su defensa central y casi termina en gol.
La portera de las Diablas nuevamente recorre correctamente su área y casa a un mano un centro en el área chica
La silbante Ximena Márquez le muestra el cartón amarilla a Faustine Robert.
Valeria Martínez saca de manos un remate de cabeza de la delantera americanista Geyse Da Silva
Angelique Saldívar -desde dentro del área chica- no logra empujar un centro que le cae desde la banda derecha
Eugenie Le Sommer saca un disparo que llega a las manos del la arquera de América, Itzel Velasco.
Geyse Da Silva saca un disparo de media vuelta que pasa por un costado de la portería de las Diablas. Hay un dominio total del cuadro local hasta el momento.
Una serie de errores por parte de la defensa de las Diablas al salir jugando permite que Nancy Antonio saca un potente disparo que se estrella en el travesaño.
La portera del cuadro local, Itzel Velasco, sale a despejar un balón sin precisión, lo abanica y deja mal parado a su equipo que por fortuna no se convirtió en gol.
El compromiso de la NFL que impidió que América jugara la vuelta en casa se llevará a cabo el 22 de noviembre.
Ángel Villacampa dirige su novena Liguilla y su partido 151.
Las diablas, por conducto de Victoria López, saca un disparo que se estrella en el travesaño de la portería resguardada por Itzel Velasco
Scarlett Camberos desborda desde la banda izquierda y saca un centro que define Isadora Haas para el 1-0
Han sido 26 ocasiones en las que se han medido ambos equipos, las estadísticas favorecen ampliamente a las locales de Coapa.
Faustine Robert saca un potente disparo de media distancia que pasa cerquita del arco americanista.
ya se mueve el balón en la cancha del Estadio Banorte, entre América y Toluca Femenil
Las Águilas del América debió modificar el orden de la serie de Cuartos de Final y abrir en casa y cerrar en el Nemesio Díez, debido a que el fin de semana no estaría disponible el estadio por el juego de la NFL, el cual se llevará a cabo en el Estadio Banorte.
Valeria Martínez (12), Karla Martínez (2), Victoria López (13), Liliana Fernandez (16), Betzy Cuevas (10), Mitsy Ramirez (15), Sonia Vázquez (22), Faustine Robert (25), Silvana González (28), Eugenie Le Sommer (9), Itzel Muñoz (26).
Itzel Velasco (12), Isadora Haas (2), Karina Rodríguez (3), Kimberly Rodríguez (15), Gabriela García (5), Alexa Soto (14), Nancy Antonio (18), Angelique Saldivar (19), Jana Gutiérrez (25), Scarlett Camberos (10), Geyse Da Silva (17).