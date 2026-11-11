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América-Toluca EN VIVO Las Águilas reciben a Diablas en el Banorte

Las Águilas del América Femenil reciben en la cancha del Estadio Banorte a las Diablas del Toluca como parte de los Cuartos de Final Ida. 

Por: Sergio Alvarez

Cuartos de Final Ida
Cuartos de Final IdaESPECIAL
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Cuartos de Final Ida, desde el banorte
45'Concluye la primera mitad

Ambos equipos se van al descanso

45'Tiempo de compensación

Se agregan dos minutos

44'Ufff error de Diablas casi termina en gol

Un centro de Scarlett Camberos confunde a la portero Valeria Martínez que choca con su defensa central y casi termina en gol.

40'Una atajada más de Valeria

La portera de las Diablas nuevamente recorre correctamente su área y casa a un mano un centro en el área chica

38'Amonestación para Toluca

La silbante Ximena Márquez le muestra el cartón amarilla a Faustine Robert.

35'Atajadón de Toluca

Valeria Martínez saca de manos un remate de cabeza de la delantera americanista Geyse Da Silva

30'Otraaa oportunidad de las Águilas

Angelique Saldívar -desde dentro del área chica- no logra empujar un centro que le cae desde la banda derecha

26'Otro disparo del Toluca

Eugenie Le Sommer saca un disparo que llega a las manos del la arquera de América, Itzel Velasco.

23'Ooootro disparo de las Águilas

Geyse Da Silva saca un disparo de media vuelta que pasa por un costado de la portería de las Diablas. Hay un dominio total del cuadro local hasta el momento.

21'Paloooo del América

Una serie de errores por parte de la defensa de las Diablas al salir jugando permite que Nancy Antonio saca un potente disparo que se estrella en el travesaño.

16'Severo error de la portera americanista

La portera del cuadro local, Itzel Velasco, sale a despejar un balón sin precisión, lo abanica y deja mal parado a su equipo que por fortuna no se convirtió en gol.

16'El duelo de la NFL en el Banorte

El compromiso de la NFL que impidió que América jugara la vuelta en casa se llevará a cabo el 22 de noviembre.

14'Números favorables para el DT americanista

Ángel Villacampa dirige su novena Liguilla y su partido 151.

10'Dispaaaaro al arco americanista

Las diablas, por conducto de Victoria López, saca un disparo que se estrella en el travesaño de la portería resguardada por Itzel Velasco

6'Gooooool de América

Scarlett Camberos desborda desde la banda izquierda y saca un centro que define Isadora Haas para el 1-0

4'La historia favorece al América

Han sido 26 ocasiones en las que se han medido ambos equipos, las estadísticas favorecen ampliamente a las locales de Coapa.

2'Dispaaaaro del Toluca

Faustine Robert saca un potente disparo de media distancia que pasa cerquita del arco americanista.

1'Aaaaarrancaa el partido

ya se mueve el balón en la cancha del Estadio Banorte, entre América y Toluca Femenil

0'América como local

Las Águilas del América debió modificar el orden de la serie de Cuartos de Final y abrir en casa y cerrar en el Nemesio Díez, debido a que el fin de semana no estaría disponible el estadio por el juego de la NFL, el cual se llevará a cabo en el Estadio Banorte.

0'Alineación de las Diablas del Toluca

Valeria Martínez (12), Karla Martínez (2), Victoria López (13), Liliana Fernandez (16), Betzy Cuevas (10), Mitsy Ramirez (15), Sonia Vázquez (22), Faustine Robert (25), Silvana González (28), Eugenie Le Sommer (9), Itzel Muñoz (26).

0'Alineación, Águilas del América

Itzel Velasco (12), Isadora Haas (2), Karina Rodríguez (3), Kimberly Rodríguez (15), Gabriela García (5), Alexa Soto (14), Nancy Antonio (18), Angelique Saldivar (19), Jana Gutiérrez (25), Scarlett Camberos (10), Geyse Da Silva (17).

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