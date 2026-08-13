Portland vs Tijuana EN VIVO por Imagen TV: mira el partido de Leagues Cup en streaming

Portland Timbers y Xolos de Tijuana se enfrentan este jueves en Providence Park, en un partido que tiene objetivos muy distintos para ambos equipos. Los Xolos ya están eliminados, mientras Portland necesita ganar y hacerlo con autoridad para mantener con vida sus posibilidades de avanzar. Sigue la transmisión en vivo por Imagen TV y streaming.

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 llega a su última jornada y Portland Timbers se juega prácticamente todo frente a Tijuana. El equipo de la MLS necesita una victoria en tiempo regular y una diferencia de goles amplia para aspirar a meterse entre los equipos que avanzan a los cuartos de final.

El partido en casa de Portland, donde los Timbers ya mostraron su capacidad ofensiva al golear 5-2 al Puebla en su presentación. Sin embargo, esa actuación quedó opacada después de la derrota 3-1 ante Club América, resultado que complicó su panorama en el torneo.

Xolos juega por el honor

Tijuana llega con una situación completamente diferente. Los Xolos ya están eliminados de la Leagues Cup y este encuentro representa su último compromiso en el torneo antes de regresar a la actividad de la Liga MX. El equipo fronterizo, además, no ha conseguido marcar en esta edición y suma tres partidos consecutivos sin anotar.

Los Timbers llegan con seis goles anotados en sus dos primeros partidos, pero también han recibido cinco. La goleada ante Puebla les permitió construir una diferencia positiva, aunque la derrota frente al América modificó por completo el escenario.

Por eso, ganar no es suficiente. Portland necesita una actuación ofensiva similar a la que mostró en su debut y, al mismo tiempo, evitar los errores que permitieron al América imponerse 3-1 en Providence Park.

El factor local puede ser determinante. Portland disputa los tres partidos de la primera fase en su estadio y ahora necesita aprovechar por última vez esa condición para buscar una remontada en la clasificación.