América prepara la salida de Víctor Dávila: El plan para fichar a Raphael Veiga

El mercado de pases en el futbol mexicano entra en su etapa más crítica, y en las instalaciones de Coapa, la directiva del América trabaja a marchas forzadas para reconfigurar su plantilla de cara a los compromisos internacionales y locales. La prioridad actual del equipo dirigido por André Jardine es clara: se necesita liberar una plaza de extranjero de manera urgente. En este complejo tablero de ajedrez, el nombre de Víctor Dávila ha pasado de ser un refuerzo esperado a convertirse en el principal candidato para abandonar el nido.

Víctor Dávila en un partido con América. Mexsport

Desde su llegada al conjunto azulcrema, el atacante chileno no ha logrado consolidarse ni cumplir con las altas expectativas que la dirigencia y la afición depositaron en él. Ante este escenario, el destino parece apuntar hacia el sur del continente, específicamente a su país natal, donde un viejo conocido de las Águilas podría abrirle las puertas.

NEGOCIACIONES CON EL CACIQUE Y EL FACTOR ‘TANO’ ORTIZ

En los últimos días, el vínculo entre Víctor Dávila y el Colo Colo ha cobrado una fuerza inusitada. El equipo chileno, actualmente bajo el mando de Fernando ‘Tano’ Ortiz —quien conoce a la perfección el entorno americanista—, se encuentra en la búsqueda desesperada de un sustituto para Lucas Cepeda, recientemente transferido al Elche de España.

La propuesta del América para concretar esta operación es muy específica. Las Águilas están dispuestas a ceder al jugador en calidad de préstamo sin opción de compra. Sin embargo, la clave reside en el aspecto financiero: el club mexicano solicita que ’El Cacique’ cubra, por lo menos, el 50% del salario del futbolista, el cual asciende aproximadamente a 1.2 millones de dólares anuales. Esta división de gastos permitiría a la directiva americanista reducir su masa salarial mientras logran liberar la plaza de No Formado en México (NFM).

RAPHAEL VEIGA: EL DESEO QUE DEPENDE DE ESTA SALIDA

¿Por qué le urge tanto al América desprenderse de Dávila? La respuesta tiene nombre y apellido: Raphael Veiga. El talentoso mediocampista del Palmeiras es el objeto del deseo de André Jardine y su cuerpo técnico para apuntalar el ataque azulcrema. No obstante, la negociación se encuentra estancada debido a que el club no cuenta con cupos disponibles para registrar a un nuevo jugador extranjero.

Víctor Dávila en un Pachuca vs América. Mexsport

Mientras en México se espera una resolución, en Brasil la situación es ambivalente. El técnico del "Verdao", Abel Ferreira, manifestó públicamente que cuenta con el jugador, aunque dejó la puerta abierta al señalar que el futuro de Veiga depende exclusivamente de la voluntad del futbolista y del presidente de su institución. Con el reloj en contra, el América espera que el acuerdo con Colo Colo se selle pronto, permitiendo así lanzar la ofensiva final por el brasileño y dar el golpe en el mercado del futbol azteca.