Dro Fernández al PSG: El ‘bombazo’ del mercado invernal que el Barcelona no pudo evitar

El Paris Saint-Germain ha asestado un golpe demoledor en el mercado invernal: la oficialización del fichaje del joven y prometedor mediocampista español Dro Fernández, arrebatado directamente de las filas del Barcelona. Este movimiento no solo sacude el mercado, sino que genera un terremoto en la cantera culé.

El futbolista gallego de apenas 18 años se ha convertido en la nueva apuesta de futuro del gigante parisino, firmando un contrato de élite por cuatro años y medio, sellando su compromiso con el PSG hasta junio de 2030.

Fernández era una de las joyas más codiciadas de la ventana de transferencias, con varios pesos pesados de la Premier League interesados en amarrar su talento. Sin embargo, el poder de convencimiento y la chequera del PSG fueron definitivos, especialmente después de que el propio jugador anunciara su intención de abandonar al Barça, club con el que aún tenía un vínculo vigente hasta 2027.

Fernández ya conoció a su entrenador Luis Enrique @PSG_inside

Para concretar este fichaje de oro, el club de la capital francesa tuvo que desembolsar una cifra millonaria ligeramente superior a los seis millones de euros, que era su cláusula de rescisión, según reportan medios españoles y franceses. Un precio alto que asegura el futuro del mediocampista.

Nacido en Nigrán, Galicia, en 2008, Dro Fernández es un habitual de la Selección Española Sub-18 y se formó en la prestigiosa Masía. A pesar de su juventud, ya sabe lo que es el primer equipo culé, incluso debutando como titular en la Champions League ante el Olympiakos en octubre pasado.

El mediocampista portará el dorsal 27 y llega al PSG con el firme objetivo de ganar minutos y consagrarse como una estrella mundial.