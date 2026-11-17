El extremo uruguayo Brian Rodríguez volvió a llamar la atención en el entrenamiento matutino de este martes en las instalaciones de Coapa, dejando la duda si podrá estar disponible para el encuentro ante Tigres.

Mientras el resto del plantel americanista realizaba su sesión habitual bajo las órdenes de Guillermo Almada, el ‘Rayito’ trabajó de manera diferenciada en el gimnasio, con trabajo específico en aparatos y bajo la supervisión directa del cuerpo médico.

La imagen captada en el Nido, reavivó de inmediato las especulaciones sobre su disponibilidad para el cierre de la fase regular.

América se preocupa por Brian Rodríguez MEXSPORT

Rodríguez arrastra una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, confirmada oficialmente por el Club América a inicios de noviembre. El problema lo ha mantenido fuera desde finales de octubre, cuando se perdió el duelo ante Toluca y, posteriormente, el Clásico Capitalino frente a Pumas.

Aunque el receso por la Fecha FIFA le permitió avanzar en su recuperación, la cautela del cuerpo técnico y médico es total: no quieren acelerar su regreso justo antes de la Liguilla y prefieren evitar cualquier riesgo de recaída que lo deje fuera de los Cuartos de Final.

Ante ello, el uruguayo no estará disponible para el encuentro del sábado 21 de noviembre ante Tigres. En Coapa priorizan tenerlo al cien por ciento para la fase final por encima de sumar su desequilibrio en la Jornada 17.

América visita el Volcán para medirse a Tigres en busca del liderato

Con la reanudación de la Liga MX tras el parón internacional, el Club América cierra la fase regular del Apertura 2026 este sábado 21 de noviembre visitando el Estadio Universitario, para enfrentar a Tigres.

El conjunto de Guillermo Almada llega como sublíder con 30 puntos, dos por debajo de Cruz Azul y empatado con Chivas, en una jornada donde cada resultado cuenta para definir la tabla general.

Las Águilas necesitan ganar en territorio felino si quieren aspirar al liderato del torneo. Un triunfo en el Volcán les permitiría alcanzar los 33 puntos y, dependiendo del resultado del partido entre Chivas y Cruz Azul que se disputa el domingo, podrían terminar la fase regular en la cima.

Tigres, ya eliminado de toda posibilidad de Liguilla y ubicado en la parte baja de la tabla, llega sin presión de clasificación, aunque el ambiente del Universitario siempre complica a los visitantes.