La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) ratificó el viernes por unanimidad su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA.

El organismo, que representa a 10 asociaciones nacionales, dio su respaldo a Infantino en una reunión de su consejo celebrada en Barranquilla. Las elecciones, en las que el jefe de la FIFA enfrentará por primera vez a rivales tras haber sido reelegido para dos mandatos sin oposición, se celebrarán en marzo de 2027 en Marruecos.

El respaldo de la Conmebol, asumido ya en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo del 2025, se ha mantenido inalterable a lo largo de los meses", dijo la entidad en un comunicado en el que agregó que el apoyo es "un reconocimiento al liderazgo de Infantino y a los cambios positivos que el fútbol mundial ha experimentado en los últimos años".

Gianni Infantino enfrenta cuestionamientos por un proyecto para comercializar derechos del Mundial, valorado en unos 20 mil millones de dólares. REUTERS

La FIFA dijo que Infantino se enfrentaría a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol y a Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Futbol. El dirigente obtuvo previamente el apoyo de la Unión de Federaciones Árabes de Futbol (UAFA), integrada por 22 selecciones de futbol de África y Asia.

Infantino ha enfrentado pedidos de dimisión desde el fracaso de una propuesta que buscaba inversión privada para una nueva entidad que controlara los derechos comerciales vinculados a las principales competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

BFG