Álvaro Fidalgo llegará al Betis por un precio de "regalo", afirman en España

El ciclo de uno de los jugadores más talentosos que ha llegado a la Liga MX en la última década llegó a su fin. Tras cinco años de defender el escudo y convertirse en el motor del mediocampo, Álvaro Fidalgo se despide de las Águilas del América. El destino del ‘Maguito’ apunta de regreso a su tierra natal, específicamente a la ciudad de Sevilla, donde cumplirá su sueño de jugar nuevamente en el viejo continente vistiendo los colores del Real Betis.

Sin embargo, la noticia que sacudió las redes sociales y los foros de discusión no fue solo su partida, sino las condiciones económicas de la misma. Diversos reportes desde España confirmaron lo que muchos temían en Coapa: la salida del asturiano se da bajo términos que, financieramente, parecen inexplicables para la magnitud del jugador, pero que responden a un pacto de caballeros entre la directiva y el futbolista para facilitar su retorno a la élite europea.

Álvaro Fidalgo conduciendo el balón. Mexsport

UNA "GANGA" DE 1.5 MILLONES DE EUROS

La controversia estalló cuando medios españoles como la Cadena Ser y el programa El Chiringuito destaparon las cifras de la operación. Según estos reportes, el acuerdo entre la directiva azulcrema y el conjunto verdiblanco se cerró por una cantidad cercana a los 1.5 millones de euros. Esta cifra contrasta brutalmente con la realidad del mercado, considerando que el sitio especializado Transfermarkt valora al mediocampista de 28 años en 8.5 millones de euros.

El rotativo El Desmarque calificó la operación como una compra en "condiciones muy ventajosas" para el club de Heliópolis. La realidad es que América decidió vender a su activo más valioso (tras la partida previa de Allan Saint-Maximin) por una fracción de su precio real. Incluso, se ignoró la famosa cláusula de rescisión que rondaba los 15 millones de dólares.

¿La razón? Todo apunta a la buena voluntad. Dado que Fidalgo termina contrato en junio de 2026, la directiva optó por darle todas las facilidades necesarias como agradecimiento a su entrega, permitiéndole salir a un precio de remate antes del cierre del mercado.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA Y EL INTERÉS DE LA LIGA

La operación se aceleró en las últimas horas debido a la presión del reloj. El mercado de fichajes de invierno en España cierra este lunes 2 de febrero, por lo que el papeleo y el acuerdo debían quedar listos de inmediato. Aunque la Real Sociedad también levantó la mano y mostró un interés genuino por el español, fue finalmente el Real Betis quien ganó la carrera y aseguró los servicios del creativo.

Álvaro Fidalgo driblando a Sergio Canales. Mexsport

Se espera que este mismo domingo, desde las instalaciones de Coapa, Álvaro Fidalgo ofrezca un último mensaje a la afición. Será el momento de decir adiós a la casa que lo acogió durante un lustro y donde se consolidó como ídolo. El americanismo despide a su referente con una mezcla de tristeza por la pérdida deportiva y asombro por la cifra final, pero con la certeza de que el "8" siempre priorizó al club hasta el último día, y ahora el club le devuelve el favor abriéndole la puerta de Europa de par en par.