Yankees no le mueven: Brian Cashman llegará a 30 años al frente de los Bombarderos

Los Yankees de Nueva York apostaron por la continuidad después de otra postemporada sin campeonato. Brian Cashman anunció que alcanzó un acuerdo para permanecer como gerente general de la organización, con lo que llegará a su temporada 30 al frente de las operaciones de beisbol de los Bombarderos del Bronx.

El directivo informó durante una conferencia de prensa que su permanencia está acordada, aunque todavía falta concluir la redacción del contrato para hacerlo oficial. La duración del nuevo vínculo y los términos económicos no fueron revelados.

El contrato vigente de Cashman expiraba al terminar octubre, por lo que su futuro era una de las decisiones pendientes de una organización que volvió a quedarse sin el título.

Los Yankees disputaron su tercera postemporada consecutiva y la novena en los últimos 10 años, pero los Rays de Tampa Bay los eliminaron en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Cashman ha conquistado cuatro títulos de Serie Mundial como gerente general: los tres consecutivos de 1998 a 2000, además del conseguido en 2009, que permanece como el campeonato más reciente de la franquicia.

Aaron Boone también seguirá en 2027

La continuidad de Cashman se suma a la de Aaron Boone, quien regresará en 2027 para su décima temporada como mánager de los neoyorquinos, aunque afrontará el último año de su contrato actual.

Los Yankees únicamente se han perdido una postemporada durante la gestión de Boone, pero su única aparición en la Serie Mundial en ese periodo llegó en 2024.

El equipo disputó buena parte de la campaña de 2026 sin Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso, quien sufrió lesiones en las costillas y la pantorrilla.

El capitán de los Yankees pidió a la directiva una apuesta total para fortalecer el plantel después de la derrota de 4-3 ante Tampa Bay, que consumó la eliminación en el tercer encuentro de la Serie Divisional.

Judge reclamó cubrir las necesidades del equipo, tanto en jugadores como en personal, para contar con las herramientas necesarias en la búsqueda del campeonato. Cashman volverá a encabezar ese trabajo, aunque los planes específicos para el receso de temporada todavía no están definidos.

Steinbrenner respalda al plantel

El propietario Hal Steinbrenner defendió la calidad del roster de 2026 y aseguró que, al comenzar los entrenamientos de primavera, lo consideraba a la altura de cualquier otro equipo.

El dueño de los Yankees reconoció que las lesiones complicaron la temporada, pero sostuvo que el conjunto tenía capacidad para conquistar la Serie Mundial.

Cashman tendrá nuevamente el respaldo de la organización para intentar terminar con una sequía de campeonatos que se prolonga desde 2009, ahora rumbo a su temporada 30 como gerente general de los Bombarderos del Bronx.