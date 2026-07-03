Alemania le da las gracias a Nagelsmann y va por Klopp

La selección de Alemania busca reconstruirse después de la marcha de Julian Nagelsmann y el fracaso del Mundial 2026, por lo que seguirá con las conversaciones con Jürgen Klopp para que sea su técnico.

“En cuanto al nombramiento de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB buscará ahora mantener conversaciones con Jürgen Klopp. Él ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo”, indicó la Federación Alemana de Futbol (DFB).

Alemania quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial, tras caer ante Paraguay en tanda de penales Reuters

Alemania quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial, tras caer ante Paraguay en tanda de penales, lo que sumó su tercera decepción, tras los fracasos en la primera fase en 2018 y 2022.

Jürgen Klopp ya había dicho que está abierto a la propuesta. Actualmente, es comentarista para la televisión alemana y es director global de futbol en Red Bull.

Klopp se tuvo que disculpar por los comentarios que hizo al principio del Mundial, por insinuar que los días de Nagelsmann estaban contados.

Jürgen Klopp ya había dicho que estaba abierto a la propuesta de dirigir a la selección de Alemania Reuters

Tras la eliminación en el Mundial 2026, Nagelsmann afirmó que la selección de Alemania se merecía la oportunidad de empezar de cero.

“Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, se merecen la oportunidad de empezar de cero. También quiero dar las gracias especialmente a la afición. Ustedes nos apoyaron, confiaron en nosotros, nos dieron energía, incluso en los momentos difíciles. Me duele de verdad que los hayamos decepcionado y no poder darles más noches de futbol memorables en este Mundial”, indicó.

Tras el regreso del equipo a Alemania, la decisión de la DFB de separarse de Nagelsmann se produjo tras una reunión de tres horas celebrada el jueves.

“La Federación Alemana de Futbol agradece expresamente a Julian Nagelsmann su labor desde septiembre de 2023. Se caracteriza por un alto nivel de compromiso y una ambición extraordinaria. Julian Nagelsmann es, además, una persona extremadamente responsable y sincera a la que todos valoramos”, declaró el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

Con información de Reuters.