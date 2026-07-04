Klopp está listo para tomar a Alemania, pero exige una transformación profunda

Jürgen Klopp aseguró que ya se siente con la energía suficiente para dirigir a la selección de Alemania, luego de la renuncia de Julian Nagelsmann tras la eliminación de la Mannschaft en el Mundial 2026, aunque dejó claro que antes de aceptar el cargo deberán darse conversaciones profundas sobre el rumbo del futbol alemán.

El estratega de 59 años reveló en una entrevista con Magenta TV que, tras alejarse de los banquillos hace dos años al dejar al Liverpool por desgaste físico y mental, ahora se encuentra completamente recuperado.

Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más ahí. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", afirmó.

Klopp explicó que el acercamiento de la Federación Alemana de Futbol (DFB) llega en un momento complicado porque todavía mantiene un contrato con Red Bull, organización donde trabaja desde hace 19 meses.

Reconoció que cualquier negociación dependerá de la autorización de Oliver Minzlaff, directivo de la empresa, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Sé que el futbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación", comentó.

El técnico alemán insistió en que, antes de tomar una decisión definitiva, será necesario sostener conversaciones de fondo sobre el futuro del balompié de su país, pues considera que el desafío rebasa por mucho la elección del próximo seleccionador nacional.

Klopp exime a Nagelsmann de toda la culpa

El extécnico del Liverpool dejó claro que la eliminación de Alemania en el Mundial no puede atribuirse únicamente a Julian Nagelsmann. A su juicio, el futbol alemán atraviesa un problema mucho más profundo que requiere cambios estructurales.

Klopp señaló que la derrota en los dieciseisavos de final, donde la Mannschaft fue eliminada por Paraguay en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, dejó en evidencia deficiencias que deben atenderse desde las bases.

Está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos", sostuvo.

Para el entrenador, Alemania vive un punto de inflexión y necesita una reconstrucción profunda si pretende volver a competir por los títulos internacionales.