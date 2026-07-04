De un despiste a falta de velocidad: Los problemas de George Russell en Silverstone

George Russell quedó contrariado tras los problemas que sufrió durante este sábado en Silverstone, tanto por acabar en cuarto lugar en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, como por el despiste que protagonizó en la calificación estelar.

El británico opina que, por ritmo, debió estar en la batalla para luchar por el triunfo en la competencia de 100 kilómetros de este sábado, aunque tras arrancar en quinta posición, quedó atrapado en la lucha contra Lando Norris y Max Verstappen.

Luego fue el momento de la calificación, en la cual se despistó durante la Q1 y milagrosamente quedó con daño en el alerón delantero, por lo que tuvo tiempo de volver a pista y avanzar a los siguientes segmentos.

Al explicar lo sucedido, Russell apuntó a un bloqueo inusual de frenos como la causa del despiste.

He corrido aquí durante 12 años y nunca antes había bloqueado los frenos en esa curva”, indicó.

Hicimos algunos cambios en la puesta a punto que probablemente fueron más extremos que los anteriores. No sé qué pasó. Fue extraño”.

De cualquier forma, el hecho de encontrarse con tránsito y no poder colocar sus neumáticos a punto dejó a Russell en cuarto puesto, detrás de su coequipero Kimi Antonelli y de los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Además, durante el fin de semana, su Mercedes ha adolecido de velocidad punta en comparación con sus rivales. En el Speed Trap, la zona en la que se mide la velocidad máxima de los autos, registró 299.8 km/h contra los 317 km/h de Hamilton en la calificación.

Por ello, Russell trabajará para encontrar soluciones para el resto del fin de semana y mitigar daños en la carrera hacia el título. Con su triunfo en la Sprint, Antonelli extendió su ventaja a 43 puntos sobre el británico.

Russell batalló con Verstappen durante la Sprint Jiri Krenek/Mercedes-AMG F1 Team

Ayer, en la SQ3, perdí casi tres décimas en las rectas. Hoy, en la calificación, si observan los puntos de medición, hay un déficit de 3 km/h en el sector medio y de 6 km/h en el último sector en comparación con mi compañero de equipo y con los McLaren”, describió.