Tormenta frena a Argentina y preocupa el estado físico de tres titulares

La Selección Argentina vio alterada su preparación para los octavos de final del Mundial 2026, luego de que el entrenamiento programado para este sábado en Miami fuera suspendido por las fuertes tormentas y la actividad eléctrica que afectó la zona del Hard Rock Stadium.

El protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos obligó a cancelar la práctica sobre el campo, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni optó por trasladar toda la sesión al gimnasio, donde el plantel realizó trabajos regenerativos tras el intenso desgaste físico que dejó la sufrida victoria por 3-2 sobre Cabo Verde.

El encuentro de los dieciseisavos de final exigió al máximo a la Albiceleste, que necesitó tiempo extra para sellar su clasificación y ahora tendrá apenas unos días para recuperarse antes de enfrentar a Egipto.

Tres jugadores, bajo observación

Además del desgaste acumulado, el cuerpo técnico mantiene especial atención sobre Facundo Medina, Enzo Fernández y Nicolás González, quienes terminaron el compromiso con molestias físicas.

Medina abandonó el terreno de juego en la recta final del tiempo reglamentario debido a fuertes calambres, mientras que Enzo Fernández también sufrió esa misma molestia, aunque logró completar el encuentro.

La situación que más preocupa es la de Nicolás González, quien se torció un tobillo durante el tiempo suplementario y permaneció algunos minutos tendido sobre el césped antes de reincorporarse.

Por ahora, ninguno de los tres ha sido descartado para el compromiso de octavos de final, aunque su evolución será monitoreada durante las próximas horas.

Con la mira puesta en Atlanta

Después de superar una de las pruebas más complicadas del torneo, Argentina espera volver a entrenar en cancha una vez que las condiciones climatológicas lo permitan.

El conjunto dirigido por Scaloni ya dejó atrás el sufrido triunfo sobre Cabo Verde y ahora concentra todos sus esfuerzos en preparar el choque frente a Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial.

El encuentro se disputará el martes 7 de julio en Atlanta, donde la vigente campeona del mundo buscará dar un nuevo paso rumbo a la defensa de su título.